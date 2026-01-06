謝龍介爆料　賴清德行程早已切割林宜瑾

藍委謝龍介接受訪問。（中評社 黃偕華攝） 中評社台北1月6日電（記者 黃偕華）賴系民進黨籍“立委”林宜瑾提案修《台灣地區與大陸地區人民關係條例》法律名稱更改為“台灣與中華人民共和國關係條例”昨日傳出已撤案。林宜瑾則稱，“沒有成案何來撤案？”同樣出身台南的中國國民黨籍“立委”謝龍介6日爆料，賴清德行程早已切割林宜瑾，林提案不會是賴清德授意，而是被切割的林宜瑾在爭取賴關注。



針對委內瑞拉“總統”馬杜羅遭美軍入侵逮捕並押往美國相關效應，謝龍介提到，從地緣政治來看現在就是最緊張的時候，林為什麼要提這個案呢？不是給賴清德難堪嗎？萬一擦槍著火怎麼辦呢？所以林最後才會收手撤案，他強調，兵者國之大事，如果這樣隨時挑釁，到時候賴清德有沒有安全屋？我們都還不知道。



對於林的提案是不是受到賴清德的授意？謝龍介笑說，賴清德要搞“台獨”還需要綠委背書嗎？賴有專利權，綠委是仿冒品，還要來幫他背書？他形容，本來可以從從容容、遊刃有餘的談兩岸；結果現在是連滾帶爬“沒出息”。



謝龍介加碼爆料，表示有人說林宜瑾是賴清德的子弟兵，但如果是子弟兵會被起訴嗎（涉詐助理費遭起訴繳回新台幣1412萬餘元盼減刑）？如果是子弟兵，那賴清德為什麼現在的行程到了台南，林不能到站在他的身邊？



謝龍介認為，林宜瑾現在是被起訴還繳錢，賴清德試想要求切割而不可得。因此他說，林的提案不會是賴清德的授意，而是被切割的林宜瑾在爭取賴的關注。