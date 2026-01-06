“兩國條例”喊卡！林宜瑾神隱、民進黨團避談

民進黨團幹事長鍾佳濱。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北1月6日電（記者 張穎齊、莊亦軒）賴清德子弟兵、民進黨“立委”林宜瑾3日提出《台灣地區與大陸地區人民關係條例》法律名稱更改為“台灣與中華人民共和國人民關係條例”修法提案，獲20多名綠委連署，5日傳出已撤案。民進黨“立法院”黨團幹事長鍾佳濱6日低調表示，以林宜瑾回應為主。



民進黨團對“兩國條例”撤案說，目前統一口徑為“沒有成案何來撤案”，當事人林宜瑾本人並未露面。



鍾佳濱6日在輿情回應記者會受訪時表示，“沒有提案何來撤案”，強調目前情況仍以林宜瑾本人說明為準。



綠委吳思瑤表示，這是個別委員的提案，每個委員都有她提案的權利，當然也有她決定正式送案列案的時機點考量。昨日林宜瑾有說明這個議案還沒有正式立案，沒有撤案之說。



記者追問，林宜瑾是否曾與民進黨團溝通？是否已有20名綠委連署？抑或多數黨內“立委”反對？鍾佳濱僅低調回應：“應以林宜瑾委員個人為主，非黨團代答。”



截至6日上午，“立法院”尚未見林宜瑾現身，對外亦無再度回應。



面對國民黨團選擇不阻擋此提案，5日更爆林宜瑾“提案後又急撤案”。林宜瑾5日晚間在臉書、Threads等社群平台臉書發文駁斥，強調“國民黨立即停止造謠！沒有成案何來撤案！”並指出目前修法仍在連署與完善過程中。



林宜瑾在文中向外界報告法案進度，表示目前“仍有同仁欲連署”，而《兩岸條例》修法牽涉範圍廣泛，許多條文需跟著調整，既要修就要完整修，尚需時間，“立法院”議事處對提案提出許多修正建議，團隊正逐一檢視。