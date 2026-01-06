陳淞山揭雙柯會暗語　析綠白合成功率3成

前陳水扁辦公室主任陳淞山。（中評社 資料照） 中評社台北1月6日電／民眾黨前主席柯文哲日前為黨籍“立委”陳昭姿推動的《人工生殖法》修正案到“立法院”遊說藍綠“立委”，與民進黨團總召柯建銘有說有笑，綠營更頻頻出招欲破解“藍白合”。前陳水扁辦公室主任陳淞山5日分析指出，“綠白和或合”成功機率恐僅約三成。



陳淞山5日在《美麗島電子報》發表評論指出，柯文哲此行是為協助陳昭姿推動《人工生殖法》修正案，並坦言“立法院”的法案要過，一定要老柯同意，就是要柯總召幫忙”，而柯建銘回應指出，“行政院”已有人工生殖法版本，但目前更重要的是總預算問題，“這點要拜託。”柯文哲也隨即回應“好，這個要處理了。”



在雙方談及總預算爭議時，柯文哲更直言柯建銘是當事人，“一定有辦法處理，柯建銘什麼事情都可以搞定”，柯建銘則附和表示，“有你這句話，我有信心”。陳淞山認為，這場高來高去、各取所需的“雙柯會”，表面是法案溝通，實則暗藏政治訊號。兩位近來同樣身處政治低潮的關鍵人物，皆面臨“翻身再起”的政治挑戰，而能否突破困局，最終仍繫於賴清德的政治判斷。



陳淞山指出，陳昭姿長期推動的“代理孕母”相關人工生殖法修法，以及民進黨高度在意的總預算僵局，已成為民進黨與民眾黨之間可能搭建政治橋樑的關鍵議題。若“綠白和”真能揭開序幕，後續政局解套、重大人事案合作，乃至柯文哲、民眾黨主席黃國昌相關司法爭議的政治處理，都將成為觀察重點。不過，陳淞山也直言，“綠白和或合”成功機率恐僅約三成。



相較之下，藍白合作的政治現實已然成形。陳淞山認為，藍白雙方因共同對抗賴清德與民進黨，在利害一致下，反而更容易結盟，勝算高達七成。加上民進黨內深綠與側翼勢力，長期對柯文哲的政治風格高度反感，也使綠白合作在基層面臨極大阻力。