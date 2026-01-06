民進黨團喊話柯文哲　盼開啟綠白合起點

左起民進黨團副書記長林月琴、幹事長鍾佳濱、書記長陳培瑜。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北1月6日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨創黨主席柯文哲2日拜會民進黨“立法院”黨團，爭取支持《人工生殖法》修法。民進黨“立法院”黨團幹事長鍾佳濱6日回應，希望在柯文哲影響下，開啟綠白合起點，民進黨就議題都有誠意，也請支持2026總預算與“國防”特別預算。



民進黨團6日舉行輿情回應記者會，鍾佳濱表示，柯文哲2日來訪時態度謙遜，坦言自己影響力“沒有想像那麼大”，但民進黨團仍樂見朝野交流。柯文哲來“立法院”也很清楚地彰顯出，希望在新年度能成為具有影響力的關鍵少數。民進黨團也誠懇地請託，希望年度政府總預算與“國防”特別預算能獲得民眾黨團支持。



鍾佳濱進一步說，民進黨團希望能以預算審議作為契機，展開進一步合作，期待在柯文哲的影響力下，民眾黨與民進黨有合作可能，而這個合作的起點，就從預算審議與付委開始討論。



針對民眾黨主席黃國昌5日晚在直播上前表示“綠白可先從司法改革與居住正義展開合作”，以及白委陳昭姿續任與否、2月1日新的民眾黨團上任後能否成為綠白合作契機的議題？



鍾佳濱回應，民眾黨的“兩年條款”屬該黨內部規範，民進黨團予以尊重。而黃國昌表達2月後投入縣市長選戰，這是黃個人的規劃，台灣各政黨之間的合作、分工與競爭，本就是民主常態。民進黨團希望藉由政府總預算與“國防”特別條例交付審查，作為新契機。



鍾佳濱也諷，黃國昌過去在不同政黨之間遊走，展現出選擇合作對象的政治眼光。他強調，民進黨對於任何有助“國家”與人民福祉的議題，皆抱持開放與誠意態度，民進黨有誠意，綠白若能在具體政策上合作，對台灣民主與社會都有助益。