南投環團抗議設焚化爐　行動劇諷縣長許淑華

環保團體行動劇扮演南投縣長許淑華。（中評社 方敬為攝） 中評社南投1月6日電（記者 方敬為）南投縣環保局今天上午針對名間鄉設置焚化爐案召開興辦事業計劃審查會議，民進黨籍名間鄉長陳翰立與環保團體在場外集結抗議，痛批環保局違反程序，環評未過就先召開興辦事業審查，質疑“先射箭再畫靶”，環團成員並戴上國民黨籍縣長許淑華的面具，以行動劇諷刺許淑華球員兼裁判、環保局長李易書枉法護航。環保局則強調一切均依行政程序進行。



南投縣內沒有廢棄物去化設施，垃圾長年需委託外縣市協助焚化，縣長許淑華上任後宣示推動焚化爐建設，並選在名間鄉新建，引起民眾反彈，並在鄉長陳翰立的支持下，成立名間鄉反焚化爐自救會，反對焚化爐設在名間。6日自救會偕同環保團體召開記者會，抗議縣府環保局違反行政程序，在環評未通過前就召開興辦事業計劃審查會議，痛批縣府帶頭違法。



自救會抨擊南投縣環保局自行審查環保局的焚化爐興辦事業計劃，而且環評尚未通過，下午才要進行二階環評前公開說明會暨健康風險評估說明會，就急著審查興辦事業計劃，環保團體呼籲縣府勿違法許可興辦事業計劃，否則將違反環評法第14條而無效！



名間鄉長陳翰立指出，名間鄉不僅是台灣重要的農業重鎮，甫獲得評鑑肯定的冠軍火龍果，就位於焚化爐預定設址的新民村，縣府卻選擇在最好的農地上興建焚化爐，令人難以理解。同時，當地果農近期在預定地周邊多次拍攝到石虎蹤跡，環評說明卻以“與動物生態無顯著關聯”輕描淡寫帶過，嚴重損及環評審查的公信力，呼籲縣府依法行政。