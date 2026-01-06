桃園市府馬年春聯開箱　張善政讚諧音有創意

桃園市長張善政和議長邱奕勝一起開箱馬年春聯。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園1月6日電（記者 盧誠輝）桃園市政府6日開箱新春春聯，今年共推出“馬載祿厚”與“馬吉來”兩款春聯，其中閩南語“馬載祿厚”春聯有閩南語諧音“明天越好”的意思，讓中國國民黨籍桃園市長張善政忍不住大讚春聯超有巧思，也符合桃園創意城市的特色，希望大家收到春聯後都能會心一笑，開開心心過好年。



桃園市政府6日舉行2026丙午馬年桃園新春春聯、福袋及紅包袋發表記者會，包括張善政、桃園市副市長蘇俊賓與王明鉅、國民黨籍桃園市議會議長邱奕勝、國民黨籍桃園市一園林政賢、陳美梅、無黨籍桃園市議員段樹文和桃園市政府各局處首長都到場出席。



張善政表示，今年春聯不僅結合閩南語諧音趣味，“元氣搖搖馬”福袋、紅包袋也融入動態機關設計，展現了桃園將創意融入設計的軟實力，為即將於桃園登場的“2026台灣設計展”暖身預告，邀請全台民眾一同感受這座設計城市的創新魅力。



張善政指出，2026台灣設計展將在桃園盛大舉辦，透過此次馬年新春福品發表會，展現桃園將創意、設計力融入生活日常，今年9月、10月誠摯邀請全台民眾一起走進桃園，感受城市設計美學與創意能量，體驗桃園多元創新、兼具美學與生活感的城市魅力。



桃園市政府表示，馬年春聯再次邀請桃園在地書法藝術家王鈺權老師親筆操刀，自1月21日起，“馬載祿厚”春聯可至桃市府1樓服務台、各區衛生所、地政與戶政事務所，以及桃園、中壢、高鐵桃園站等3處旅遊服務中心，共計60處據點索取；“馬吉來”春聯則會配送至桃園13區公所，歡迎民眾就近前往索取。