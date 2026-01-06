民眾黨幫退休警消討公道　打團體訴訟告官方

台灣民眾黨6日召開“賴政府惡意賴帳—台灣民眾黨啟動團體訴訟為退休警消討公道”記者會。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北1月6日電（記者 鄭羿菲）“行政院”2026年度總預算案並未依“立法院”三讀通過的退休警消人員相關法令編列預算，導致朝野激烈對抗。台灣民眾黨主席黃國昌6日宣布，民眾黨將替退休警消討公道，接受所有警消人員的團體訴訟委託，所有費用由民眾黨吸收。“賴政府”敢欺負退休警消人員，依法論法我們就法院見！



台灣民眾黨6日召開“賴政府”惡意賴帳—台灣民眾黨啟動團體訴訟為退休警消討公道”記者會，民眾黨主席黃國昌、秘書長周榆修、退休警察人員協會總會榮譽總會長耿繼文、總會長黃啟澤、律師賴苡安出席。



媒體問及，民眾黨在高齡族群支持度較低，此舉是否爭取年長者支持度？黃國昌則否認道，我們是在幫退休警消爭取權益，與選舉無關，不用有太多政治上的聯想。



“立法院”已三讀通過《警察人員人事條例》第35條修正案，提高退休警察、消防、海岸巡防、移民及空中勤務總隊人員所得替代率，並由賴清德公布生效。但“行政院”送出的今年度總預算中，並未依法編列相關預算，並導致在野黨極度不滿，至今仍未審議總預算案。



耿繼文表示，我們處在一個亂世，警察在職時使命必達，退休後政府卻突然說不能給你們那麼多錢，做完了老闆不認帳，任何人都難以接受。在職時做牛做馬，退休了就被丟掉，只因為沒有價值了！法律三讀公告後，民進黨政府還找什麼理由？若如此難怪詐騙集團消滅不了，因為上樑不正、下樑歪！

