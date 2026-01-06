柯P鬆動兩年條款？黃國昌：符合黨制度

民眾黨主席黃國昌。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北1月6日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨不分區“立委”“兩年條款”近期因陳昭姿特例有鬆動跡象，傳出現有8席黨籍不分區“立委”“有人醞釀不簽辭職書”。民眾黨主席黃國昌6日表達，對沒有事實基礎的政治流言，沒有回應的必要。是誰有意見？若說不出來，恐怕事實基礎都不存在？



至於陳昭姿若留任，如何說服支持者，民眾黨是有制度的政黨？



黃國昌說，去年8月黨代表大會的決議是，“兩年條款繼續執行，除非前民眾黨黨主席柯文哲另有指示”，而他現在在做的是執行去年黨代表大會的決議，陳昭姿與柯文哲後續的處理，並沒有破壞黨制度的問題。至於柯文哲與陳昭姿另外要處理的是什麼，這些是都在進行式，很快就會有明確答案。



柯文哲參與2024大選期間，對民眾黨籍不分區“立委”定下“兩年條款”，也就是擔任“立委”2年後請辭，換下一批人擔任“立委”，培養黨內更多人才。黃國昌等人昨天已簽“立委”辭職書”，但也對外說明，陳昭姿情況比較特別，還需要跟柯文哲自行處理。引發社會高度關注是否出現特例，外傳現任白委也有人醞釀不簽辭職書。



台灣民眾黨6日召開“賴政府”惡意賴帳—台灣民眾黨啟動團體訴訟為退休警消討公道”記者會，民眾黨主席黃國昌、秘書長周榆修、退休警察人員協會總會榮譽總會長耿繼文、總會長黃啟澤、律師賴苡安出席。