外送員專法三讀　藍綠齊慶祝韓國瑜也喊讚

韓國瑜和藍綠委一起合影慶祝外送員專法三讀通過。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北1月6日電（記者 張嘉文）“立法院”院會今天三讀通過《外送員權益保障及外送平台管理法》，關於外送員薪資報酬，明定每筆訂單基本報酬，不得低於最低工資時薪1.25倍，且不得低於新台幣45元，每年隨最低工資時薪調升比率公告調整。外送平台業者應替外送員投保團體傷害保險及責任險，未投保前，不得使外送員提供服務等。新法將自公布後6個月施行。



近年外送平台新興經濟模式迅速興起，改變人們消費型態，相關產值高達上千億元，如何保障外送員的權益引發關注。朝野“立委”紛紛提出相關草案，後經“立法院”衛環委員會審查、朝野協商，確定法案名稱為“外送員權益保障及外送平台管理法”，在無爭議下，共28條條文於6日“立法院”會三讀通過，“立法院長”韓國瑜宣布完成立法程序。



法案三讀通過後，藍綠也罕見地一同和外送員工會在議場前合影，慶祝保障權益立法的完成，韓國瑜也到場和大家一起合影，要大家一起為外送員喊讚，藍綠“立委”則一同高呼口號，和過往在議場內吵架、針鋒相對的氣氛很不一樣。



現場有外送員對此立法通過非常激動，在鏡頭前吶喊說，我們做到了，這是很多外送員用生命換來的法案，非常感謝“立委”們的協助。

