桃園市長張善政寫春聯　蘇俊賓用畫的成亮點

桃園市長張善政和副市長王明鉅、蘇俊賓（左）秀出當場揮毫的春聯作品。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園1月6日電（記者 盧誠輝）桃園市政府6日開箱馬年新春春聯，中國國民黨籍桃園市長張善政和副市長王明鉅、蘇俊賓一起揮毫寫春聯，張寫下“吉”字，王寫下“福”字，蘇則展現繪畫天份，當場畫了一顆鳳梨，並在鳳梨兩旁各寫下“奔”、“騰”兩字，一起祝大家馬年大吉大利。



桃園市政府6日舉行2026丙午馬年桃園新春春聯、福袋及紅包袋發表記者會，包括張善政、蘇俊賓與王明鉅、國民黨籍桃園市議會議長邱奕勝、國民黨籍桃園市議員林政賢、陳美梅、無黨籍桃園市議員段樹文和桃園市政府各局處首長都到場出席。



張善政在開箱桃園馬年春聯後，便和王明鉅、蘇俊賓一起揮毫寫春聯，張簡單寫下一個“吉”字，王也簡單寫下一個“福”字，蘇則展現平常的繪畫天份，當場畫了一顆鳳梨，並在鳳梨兩旁各寫下“奔”、“騰”兩字，讓主持人大讚蘇的繪畫功力。



桃園市政府表示，春節期間，張善政將走訪桃園各大宮廟祈福參香，並發放“元氣搖搖馬”福袋，與民眾一起分享馬年福氣與好運，市府期盼在“馬載祿厚”與“馬吉來”的祝福下，與民眾一同迎接嶄新的一年，並在新的一年馬到成功、萬馬奔騰、福運隨行。