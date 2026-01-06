爭藍提名！吳宗憲：政見辯論決定宜蘭人選

藍委吳宗憲受訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北1月6日電（記者 張嘉文）2026宜蘭縣長選舉，中國國民黨在縣長林姿妙任期屆滿後，被媒體人點名是藍營可能失守縣市之一，現階段不僅須與民眾黨參選人整合，國民黨內部也亟待協調。表態爭取國民黨提名的“立委”吳宗憲今天表示，他會向黨中央的組發會建議，辦一場公開的政見辯論會，由宜蘭人來決定人選，而非家族或地方派系決定。



宜蘭縣長選舉部分，國民黨有現任議長張勝德、“立委”吳宗憲2人爭取黨提名，其中，張勝德是上屆議長張建榮之子，地方實力雄厚。而吳宗憲是不分區“立委”，責任區為宜蘭，他上任後也積極在經營宜蘭地方，獲得不少好評。



民眾黨已徵召縣黨部主委陳琬惠，接下來藍白合最終人選，必須看兩黨黨中央的協商機制，最慢希望在農曆年前確定藍白合推的參選人。民進黨則已宣布徵召律師、宜蘭縣信賴之友會理事長林國漳參選宜蘭縣長。



吳宗憲今天在“立法院”受訪時，對於宜蘭藍軍內部協調狀況，他說，主席鄭麗文再三強調，希望協調再協調，所以目前等黨中央看排定什麼時間進行協調，但他認為，國民黨派誰出來競選宜蘭縣長，應該由宜蘭人來決定，而不是由地方派系或是家族來決定什麼人應該出來參選，所以他還是會盡力去做該做的。

