中評鏡頭：桃園啦啦隊女孩　不畏寒流秀春聯

中華職棒桃園樂天啦啦隊女孩不畏寒流低溫秀馬年春聯。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園1月7日電（記者 盧誠輝）桃園市政府6日開箱馬年新春春聯，特別找來中華職棒桃園樂天啦啦隊女孩琳妲、熊霓到場助陣，但正好碰到今年首波冷氣團來襲，只見2位啦啦隊女孩穿著球隊的超短連身迷你裙，頂著體感溫度不到10度的低溫，在旁直打打哆嗦，但2人一站上舞台就笑容可掬地賣力宣傳桃園馬年春年，展現超敬業精神。



桃園啦啦隊女孩秀完春聯後，也當場揮毫寫春聯，琳妲寫了一個“財”字，祝福大家馬年財源滾滾，熊霓則寫了一個“吉”字，“吉”字下方的“口”字則畫了一個造型相當可愛的豬造型來替代，祝福大家馬年諸事大吉。F



桃園今年兩款春聯皆由桃園在地書法藝術家王鈺權老師揮毫創作，第一款“馬載祿厚”將“馬”字化為昂首奔騰的駿馬，筆勢動感十足，展現向前奔馳的活力與速度感，寓意“馬能載德，祿厚為基”，並結合閩南語諧音“明天越好”，寄託對未來一年愈來愈好的美好期盼。



另一款“馬吉來”春聯則以雄健厚實的筆韻呈現，線條大開大闔、氣勢十足，象徵馬年吉祥到來，以閩南語朗讀更蘊含“欲錢來”與“麻吉來”的雙重祝福，期盼民眾財運亨通、親友相聚，歡喜迎新年。



除春聯外，桃園市政府也同步發表馬年創意福袋與紅包袋。“元氣搖搖馬”福袋以“馬載祿厚”為設計核心，造型來自童年記憶中的搖搖馬，搭配立體底座，可放置於桌上左右搖擺；馬背上則設計可轉動的金元寶與硬幣機關，寓意“馬上賺錢”、財源滾滾，整體設計童趣十足、福氣滿滿。紅包袋則融入“馬吉來”祝賀字樣，並巧妙搭配可轉動的“元氣搖搖馬”元素，增添動感與趣味，象徵馬年滿載福氣與財氣而來。