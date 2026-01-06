藍白聯手　六度封殺軍購特別條例、總預算

國民黨團書記長羅智強對民進黨表達三個遺憾。（中評社 黃偕華攝） 中評社台北1月6日電（記者 黃偕華）“立法院”6日召開程序委員會，第6度封殺“行政院”所提“強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例草案”、今年度政府總預算，無法交付相關委員會審查。同時在藍白人數優勢下，表決通過由台灣民眾黨黨團提出的兩項譴責案。



民進黨“立法院”黨團總召集人柯建銘會後受訪時說，“好事多磨、繼續努力”，周五院會處理。



對於2026“中央政府”總預算至今尚未排審，民進黨籍“立委”林月琴登記發言時指出，總預算的審查關乎到下一代的成長，關乎到各類社會保險、生育補助的給付，還有地方政府的補助、TPASS通勤月票等。她強調，更重要的是1.25兆的“國防”預算，呼籲在場為人父母、當阿公、阿嬤的“立委”以蒼生為念。



民進黨籍“立委”陳培瑜也表示，如果總預算不審長照預算會受到影響，她強調，政策無法實施、福利無法落實，“都是國民黨跟民眾黨害的”。



國民黨“立法院”黨團書記長羅智強則是對民進黨表達三個遺憾，第一是賴清德不肯兌現競選諾言來“立法院”進行“國情報告”；第二是政府不肯依法編列三讀通過法案的預算；第三是林宜瑾的兩岸條例修法不敢送進“立法院”。他對綠營喊話，6次擋下“國防”特別條例的是賴清德自己。



民進黨籍“立委”沈伯洋認為，不要把林宜瑾沒有送出去的法案當作是一個議題來綁架，他強調賴清德是否到“立法院”報告跟“國防”預算”審不審無關。



會議最後表決民眾黨黨團提案，包含對“行政院”院長卓榮泰拒絕依法行政的譴責案；以及“國安會”祕書長吳釗燮在重大洩密案後，應負政治責任自行請辭等兩案。表決時，藍白陣營9票贊成、綠營9票反對，最後擔任主席的國民黨籍“立委”翁曉玲投下贊成票後通過提案。