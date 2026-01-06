台政治頭一遭　親綠小黨透過人力銀行徵選將

台灣前進陣線舉行“2026第一波候選人亮相”記者會。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北1月5日電（記者 俞敦平）台灣前進陣線今日舉行首波議員提名記者會，針對外界關注的2026年縣市長選舉佈局，時代力量黨主席王婉諭透露，當前台灣社會氛圍對政治感到疲憊與厭惡，確實降低了民眾參與公共事務的意願。但她強調，政黨有責任向社會舉才，目前已透過包含104人力銀行在內的多重管道持續徵求人選，並透露陸續有來自各界的有志之士報名，呼籲外界期待後續的名單公布。



針對時代力量首波僅提名一位參選人，是否面臨“人才荒”的質疑，王婉諭做了上述表示。此次，台灣前進陣線舉行“2026第一波候選人亮相”記者會。



由時代力量、台灣基進、台灣綠黨及小民參政歐巴桑聯盟組成的“台灣前進陣線”，在首波推派七位議員參選人，後續佈局仍待觀察。



面對媒體詢問王婉諭是否將投入新竹縣市首長選舉，王婉諭並未直接否認，僅表示包括時力在內的四個政黨，都持續在評估是否有需要“為大家服務的地方”，目前仍在討論階段。



台灣基進黨主席王興煥隨即補充，強調“台灣前進”在2026年的所有提名，包含縣市長層級，都將是四黨與無黨籍夥伴協調後的共同意志；一旦內部達成共識推出人選，四黨必將團結相挺，不會出現單一政黨貿然宣布參選的情況。