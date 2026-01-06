彰化藍軍姐弟內戰？謝衣鳳：黨魁勸進我

藍委謝衣鳳表態爭取參選2026彰化縣長。（中評社 方敬為攝） 中評社彰化1月6日電（記者 方敬為）明年彰化縣長選舉，國民黨情勢渾沌，最被看好的藍委謝衣鳳雖然表態參選，但傳出胞弟、彰化縣議會議長謝典霖有意見，不願退讓，恐怕出現“彰化謝家內戰”。謝衣鳳今天向媒體表示，無論是前黨主席朱立倫還是現任主席鄭麗文都勸進她參選，尊重謝典霖個人職涯規劃，相信對方會做出最好的選擇。



藍營另兩位爭取提名者，前彰化縣副縣長洪榮章及柯呈枋則表示，希望黨中央能採取公平機制提名，會持續勤跑基層。據瞭解，彰化藍營焦慮整合問題，掌握農會系統的前全台農會理事長蕭景田正在穿梭協調，確保國民黨能夠整合出最佳人選，避免內耗。



2026彰化縣長選舉，民進黨已確定將由綠委陳素月角逐，藍營方面包括謝衣鳳、洪榮章、柯呈枋3人表態爭取提名，當中以彰化縣唯一席黨籍“立委”謝衣鳳呼聲最高，但由於謝衣鳳的胞弟謝典霖為彰化縣議會議長，使得謝衣鳳陷入謝家姊弟明年可能“包辦”縣長、議長的爭議中。



彰化謝家在地方實力堅強，目前正在設法協調，但據瞭解，謝典霖不願退讓，甚至可能考慮宣布爭取縣長提名，挑戰姊姊，陷入“謝家內戰”風險，也讓彰化藍營支持相當焦慮。



謝衣鳳6日回應媒體，強調無論是國民黨前黨主席朱立倫還是現任主席鄭麗文都勸進她參選，因此她才會在去年12月底表態爭取提名，以符合黨及支持者的期待，她會全力以赴。對於謝典霖的職涯規劃她則表示尊重，並喊話弟弟“相信會做出最好的選擇”。



國民黨目前還未確定彰化縣長提名辦法，黨務人士透露，傾向協調徵召，避免黨內競爭破壞團結。但其他表態者都呼籲辦理黨內初選，以求公平，藍營在彰化縣長選將的提名作業還有待努力。

