向民進黨開砲？台灣前進陣線要參選擺脫小綠

台灣綠黨共同召集人王彥涵。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北1月5日電（記者 俞敦平）台灣前進陣線今日舉行首波議員提名記者會。面對外界質疑其政治光譜親近民進黨，恐淪為“側翼”或“尾巴黨”，各黨代表明確反擊，強調“忠於台灣”不應被單一政黨壟斷。陣線更罕見對執政黨開砲，批評民進黨在“立法院”衝突中放棄社會溝通，甚至利用藍白陣營的亂政進行反向動員，僅藉此鞏固基本盤，卻未替台灣帶來實質的進步。“台灣前進陣線”由時代力量、台灣基進、台灣綠黨及小民參政歐巴桑聯盟組成。



台灣前進陣線舉行“2026第一波候選人亮相”記者會。



記者會現場，媒體針對四黨長期被視為親綠陣營的定位提出質疑，詢問在未來的選戰攻防中，如何面對“小綠”標籤的攻擊，以及是否會與民進黨競爭本土票源。



對此，台灣綠黨共同召集人王彥涵指出，地方選舉的層次與中央大選不同，選民更看重候選人的個人特質與在地服務，而非單純的統獨意識形態。她分析，許多中間選民或對藍綠傳統政治感到疲乏的群眾，其實期待的是“不一樣的人選”，這也證明小黨具有開拓非傳統民進黨票源的能力。



台灣基進黨主席王興煥則從政治光譜提出反駁。他認為，將“台灣優先”等同於“親民進黨”，是台灣政治的畸形現象。王興煥引用數據指出，台灣社會有高達九成民意拒絕統一，但這群人並不全數等同於民進黨支持者。他強調，“忠於台灣”是正常國家內所有政黨應有的底線，並非民進黨獨享的價值；“台灣前進”要爭取的，正是這群堅持台灣主體性、卻不滿意民進黨施政的選民，以此確立該陣線的獨立主體性。

