徐巧芯爆林宜瑾送案紀錄有塗改　最重關7年

藍委徐巧芯質疑，綠委林宜瑾的助理5日上午是不是有帶立可白到議事處把送案紀錄塗掉？（照片：徐巧芯臉書） 中評社台北1月6日電／民進黨籍“立委”林宜瑾提案修正《台灣地區與大陸地區人民關係條例》，擬改名稱為“台灣與中華人民共和國人民關係條例”，5日被指默默撤案但她自稱“沒成案怎撤案”。中國國民黨籍“立委”徐巧芯5日在臉書發文驚爆，林宜瑾助理疑帶立可白到議事處把送案紀錄塗掉。對此，資深媒體人樊啟明表示，這已經涉偽造文書，最重可處7月徒刑。



林宜瑾被爆出撤案後，第一時間否認有撤案紀錄，稱還未成案。不過，徐巧芯質疑，林的助理5日上午是不是有帶立可白到議事處把送案紀錄塗掉？國民黨籍“立委”羅智強5日也在臉書質問，林宜瑾辦公室上周五有沒有在送案的登記簿上登記？有沒有在5日上午用立可帶塗掉？他歡迎林宜瑾提告，讓法院來調“立法院”的送案登記簿，看看有沒有立可白擦掉這件事？



資深媒體人樊啟明6日在臉書表示，如果林宜瑾助理用立可白塗銷“送案紀錄”這已經涉嫌違法了；《刑法》第211條規定，偽造或變造公文書，如果足以對公眾或他人造成損害，將處以1年以上7年以下有期徒刑。



樊啟明指出，如果“立法院”議事處收發職員知情，也涉及“妨害職務上掌管之文書物品罪”；《刑法》第138條規定，毀棄、損壞或隱匿公務員職務上掌管或委託第三人掌管之文書、圖畫、物品，或致令不堪用者，處五年以下有期徒刑。



藍營青年軍賴苡任也在樊啟明的貼文底下留言，譏諷說“‘台獨’怎麼這麼難”，獲得網友按讚肯定；也有網友酸，“還好是助理塗的，助理被關再換一個就好了”。