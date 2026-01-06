黃國昌：陳昭姿待人工生殖法告一段落再辭

民眾黨主席黃國昌（左）接受蘭萱（右）專訪。（照片：《直球對決》YouTube） 中評社台北1月6日電／台灣民眾黨不分區“立委”設有“兩年條款”，7位民眾黨籍“立委”預計2026年1月31日辭職交棒，但民眾黨前主席柯文哲因曾允諾陳昭姿要推動代孕，至今尚未達成，所以有意讓陳昭姿推動《人工生殖法》代孕解禁後再辭職，且陳昨也未簽辭職書。民眾黨主席黃國昌6日中午在網路節目《直球對決》上證實，“陳昭姿等到《人工生殖法》告一段落之後也會離開。”



“立法院”民進黨籍衛環委員會召委劉建國6日變更議程，在8日排審“行政院”版《人工生殖法》修正草案，並繼續審查朝野“立委”人工生殖法修法版本。“行政院”版人工生殖法修正草案，脫鉤代理孕母，但將受術適用範圍擴大為年滿18歲的未婚女性，以及女女同婚者皆可適用。陳昭姿版本則盼代理孕母法制化。



黃國昌今天中午接受網路節目《直球對決》主持人蘭萱專訪時表示，各委員後續都有自己的戰鬥位置，其中白委麥玉珍會繼續投入爭取新住民權益，雖麥玉珍未必知名度像黃這麼高，但麥玉珍擔任兩年“立委”，通過《新住民基本法》，成立新住民發展署，這都是鐵打實表現。



而當被問到陳昭姿後續動向，黃國昌說，“陳昭姿委員等到《人工生殖法》告一段落後，也會離開”。蘭萱問：“這是你們的默契？”黃國昌說：“是”。



談及過去對抗國民黨，現在卻跟國民黨合作，黃國昌說，不曉得有沒有人注意到，現在的國民黨已經不是以前的國民黨，從一個最簡單例子，以前國民黨對於我們現在所推的改革法案，基本上是沒什麼興趣的，但現在國民黨可以跟民眾黨合作，一起在“國會”實現以前民進黨對台灣人民所做的承諾。



黃國昌認為，“國民黨變了”，像是他在“立法院”跟國民黨“立委”羅智強、徐巧芯、牛煦庭、盧媽三子（指黃健豪、廖偉翔、羅廷瑋）等人，彼此之間對於很多年輕人所關心的司法正義、居住正義、勞工權益等都有滿接近的想法，也是為何能在“立院”合作，推動那麼多改革法案、順利通過。



黃國昌說，永遠要去記得一件事，在民主“憲政”制度下，全力的監督制衡，才能真的有效防止濫權、促進人民福祉，這才是在台灣參與政治時必須要時時刻刻必須放在心裡的關鍵。



黃國昌表示，在“立法院”質詢時，經常感受到憤怒、無力感，當這個人在面前說謊，只是要推卸責任、鬼打牆不肯面對錯誤、擺爛時，都讓他有這樣的感受，明明只要好好做，就可以履行承諾，卻不願意去做，他在“立法院”常常只是狗吠火車，也是為何讓他有無力感。



黃國昌說，他後來慢慢感受到，在“國會”監督制衡很重要，但真正拿到行政權，才能落實。