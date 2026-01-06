中韓關係深化　宋興洲：日本處境窘迫

東海大學政治系教授宋興洲。（中評社 方敬為攝） 中評社台中1月6日電（記者 方敬為）韓國總統李在明上任後首度訪華，東海大學政治系教授宋興洲接受中評社訪問表示，李在明的外交動作一方面是基於韓國經貿受到美國對等關稅衝擊，所以設法深化中韓經貿合作，同時又恰逢中日關係緊張之際，韓國顯然從中看見契機，加上韓日關係本來就有距離，韓國與中國對日本都有歷史遺緒問題，雙方一拍即合，對日本的壓力則相對增加。



宋興洲指出，對中國大陸而言，面對來自美國的戰略壓力，勢必要設法強化其在東亞乃至整個西太平洋的影響力，而美日韓軍事同盟一直是中國需要防範的力量，藉著美國對等關稅影響盟友經貿，以及美國戰略收縮的現狀，中國嘗試加強經營與韓國的外交關係，也符合大陸的安全戰略布局，中韓關係拉近，符合雙邊各自利益。



宋興洲，美國亞利桑那州立大學政治學博士，曾任東海大學學務長、政治系主任、東海大學都市暨區域發展研究中心主任、成功大學東南亞中心特約研究員。研究專長在政治經濟學、比較政府與政治、國際政治、兩岸關係等。



韓國總統李在明1月4至7日赴中國訪問，4日乘機抵達北京首都國際機場，5日與中國國家主席習近平會面，這是李在明就任後首次訪華。據媒體引述，李在明表示，他願深化韓中戰略合作夥伴關係，並尊重中國核心利益和重大關切，“堅持一個中國”。



韓國200多名企業家組成經濟代表團，隨同李在明訪華。中韓預計將討論在供應鏈投資、數位經濟、環境與氣候變化、人文交流、旅遊、打擊跨國犯罪等領域務實合作。



分析中韓關係深化，宋興洲指出，美日韓同盟看似堅固，實則因美國近年來的戰略收縮而鬆動。美國政府基於“美國優先”的政策導向，持續要求日本與韓國大幅增加安全分擔比例與軍費支出，這對盟國財政造成負擔，加上美國總統特朗普實施的對等關稅政策，無差別衝擊了友盟的經貿利益，這使得韓國不得不重新審視其過度依賴單一盟友的風險。



他說，在安全保障成本上升、經濟利益受損的雙重夾擊下，美日韓三方關係的穩定性已產生微妙變化，這也成為李在明政府尋求外交平衡，轉向與中國大陸尋求合作的推力。與此同時，中日關係緊張也為韓國提供了絕佳的切入點，近期因日本首相高市早苗的“台灣有事”爭議言論，導致中日關係陷入低谷，成為韓國尋求與中國合作的一大契機。