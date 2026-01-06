周台竹：特朗普重劃掌西半球　形成G2時代

台退休資深外交官、民眾黨主席辦公室涉外事務總監周台竹接受中評社專訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社新北1月7日電（記者 張穎齊）美軍3日入侵委內瑞拉抓走總統馬杜羅（Nicolás Maduro）夫婦送到紐約受審。台退休資深外交官、台灣民眾黨主席辦公室涉外事務總監周台竹接受中評社專訪分析，美國總統特朗普此舉是“重新劃分西半球勢力範圍”，展現美國再度主導拉美的門羅主義格局，形同與中國形成“G2雙強時代”。



特朗普3日下令發動大規模軍事行動，突襲委內瑞拉並逮捕馬杜羅夫婦。翌日2人即被押送至紐約看守所，美國司法部以“毒品恐怖主義陰謀”等罪名起訴。特朗普並宣稱“委內瑞拉不是最後一個”，引發全球對美國戰略擴張的關注。



周台竹指出，根據台“外交部”發言人蕭光偉6日回應，台灣政府“密切關注‘國內外’政經局勢發展，期盼委國順利和平過渡到民主政體、譴責獨裁同時，確保委內瑞拉台僑安全”，此為官方立場。但他分析，台灣內部對此反應分兩派，“樂觀派”認為美國展現軍事實力，有助重振印太威懾力；“擔憂派”則害怕中國大陸有樣學樣，對台發動斬首行動。



周台竹，美國喬治華盛頓大學外交碩士，警察大學體系出身，1982年起服務於台“外交部”，外交生涯長達37年，歷任台駐荷蘭代表、“外交部”國際組織司長、北美委員會秘書長、台北市政府發言人、兼任市長室涉外事務總監、公訓處長、民眾黨秘書長。現任民眾黨主席辦公室涉外事務總監、民主基金會民眾黨代表、董事、民眾黨新北市黨部主委。



中評社記者問：為何特朗普要這樣幹？



周台竹分析，原因主要在於能源利益，約20年前委內瑞拉前總統烏戈‧查維茲（Hugo Chávez Frias）沒收美國輸油管與油井，美方損失慘重。委國原油儲量高達3千億桶，為全球第一，品質數量均優於2600億桶的沙特。美國自身多為輕質原油“老美很需要，特朗普可以爹娘不要，但一定要錢”。



此外，周台竹指出，特朗普3日在逮捕馬杜羅記者會上點名哥倫比亞總統佩特羅（Gustavo Petro）製造可卡因輸美，因此哥倫比亞很可能是下一個目標。另有輿論猜測古巴也難倖免。特朗普說“委內瑞拉被美國接管，哈瓦那很難撐下去”，但又補充“目前沒必要採取行動”。特朗普4日接受《The Atlantic》訪問時再次強調“美國需要格陵蘭島”，並指丹麥“無力承擔保護責任”，顯示美國戰略重心正重回西半球。

