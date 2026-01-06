周台竹：美國好時吃相好　不好時吃相難看

台退休外交官、民眾黨主席辦公室涉外事務總監周台竹接受中評社專訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北1月7日電（記者 張穎齊）台美關稅談判尚未終結，美國目前對台課徵20加N%關稅。台灣民眾黨主席辦公室涉外事務總監、退休外交官周台竹接受中評社專訪指出，美國總統特朗普見台灣經濟強勁、外匯充足，台積電股票飆漲、貿易逆差擴大，因此絕不會饒過台灣，正持續深掘台灣財富。



周台竹說，他喜歡看體育節目和動物頻道，在動物世界裡誰強誰吃得多，自己利益永遠優先，美國一向如此，以前最強的時候用軟實力給糖吃，現在改以赤裸裸的方式索取利益。



周台竹，美國喬治華盛頓大學外交碩士，警察大學體系出身，1982年起任職“外交部”，外交生涯長達37年，歷任台駐荷蘭代表、“外交部國際組織司長”、北美委員會秘書長、台北市政府發言人兼市長室涉外事務總監、公訓處長、民眾黨秘書長。現任民眾黨主席辦公室涉外事務總監、民主基金會民眾黨代表、董事、民眾黨新北市黨部主委。



周台竹向中評社說，美國曾創造全球遊戲規則、壟斷經濟體系，如今中國大陸崛起挑戰美國，全球製造業35%在中國，美國僅剩12%。中國是全球製造業最具競爭力國家，美國軍火業生產鏈反而不順。



他說，特朗普是赤裸裸把真相攤在大家眼前，美國再強也始終以自己利益優先，而台灣早已在特朗普上台前吃過美國的虧。回顧台灣HTC手機2011年曾是全球最暢銷的智慧手機品牌，市占率一度達50%，但因觸犯蘋果（Apple）利益，遭美方以專利案纏訟30個月，被罰得很慘，從此一蹶不振。



他補充，台灣面板產業如友達也曾打敗美國企業，但友達總經理陳炫彬與副總熊暉因“液晶面板價格操控”案被美方以反壟斷法起訴個別入獄6年半、3年多，還被罰了新台幣幾百億，這就是美國的長臂管轄。



周台竹指出，日本半導體在廣場協議後失落30年，美國好的時候吃相好，不好時吃相就難看，小國沒事別招惹誰，而台灣賺了美國太多錢、有能力打倒人家企業，就不會平安度日。

