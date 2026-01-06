中評關注：綠委“兩國”條例撤案　弄巧成拙

綠委林宜瑾提案修正《台灣地區與大陸地區人民關係條例》。（林宜瑾臉書） 中評社台中1月7日電（記者 方敬為）賴系綠委林宜瑾提案將《兩岸人民關係條例》修改為“台灣與中華人民共和國關係條例”，引發爭議後悄悄撤案。觀察相關舉動顯然是民進黨鞏固基本教義派的一貫策略，但綠營提案又自行撤回已非首例，除了淪為笑柄外，也讓獨派難以諒解，弄巧成拙。



林宜瑾3日提出《台灣地區與大陸地區人民關係條例》修法提案，擬將法律名稱更改為“台灣與中華人民共和國關係條例”，並刪除“國家統一前”等字眼，已有20多名綠委連署。中國國民黨與台灣民眾黨“立法院”黨團都未表示意見，但提案未滿2天，就傳出自行撤案。



林宜瑾隨後宣稱，“沒有成案何來撤案”，強調修法進度仍在研擬階段，尚未送交程序委員會。並解釋，由於條文範圍廣泛，涉及多項條款連動，若要修就需整體檢視，因此需要時間整合。



由於民進黨“立委”操作“法理台獨”的相關提案自行撤回已非首例，這次林宜瑾宣稱提案“還需時間整合”，藍白在野陣營都表示“拭目以待”，綠營的解釋也在網路上淪為笑柄，網民紛紛嘲諷“臨陣退縮”。



觀察綠營相關操作，無非是鞏固基本教義派的一貫策略，經常是在政局相對不利，大環境相對不佳的情況，透過推進“法理台獨”的動作，強化基本盤，這對雙少數（得票率40%、立法部門席次劣勢）窘境的賴清德尤其重要，面對2026年政府總預算案、新台幣1.25兆元軍事特別預算卡關，內部施政受阻加上外部美國壓力交迫，更需要轉移注意，凝聚同溫層。



然而，細數過去民進黨推進“法理台獨”“打假球”的案例，2020年5月，民進黨“立委”蔡易餘提案修改《兩岸人民關係條例》與《憲法增修條文前言》，主張將條文中“國家統一前”的字眼刪除，改為“因應國家發展”。該案原本已一讀通過，但在進入二讀前夕，蔡主動撤回提案。

