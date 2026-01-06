謝衣鳳曝黨魁望她選彰化　對手喊黨未決定

彰化縣政府工策會總幹事洪榮章（左二）、縣府參議柯呈枋（左四）、藍委謝衣鳯（右二）。（中評社 資料照） 中評社台北1月6日電／明年彰化縣長選舉，中國國民黨情勢渾沌。國民黨籍“立委”謝衣鳳今天向媒體表示，無論是前黨主席朱立倫還是現任主席鄭麗文都勸進她參選。對此藍營同樣要爭取參選縣長的前彰化縣副縣長洪榮章及柯呈枋都表示，黨未有決定。洪榮章呼籲團結、柯呈枋則呼籲應回歸公平、公正、公開的初選機制。



媒體報導，謝衣鳯表示，無論是國民黨前黨主席朱立倫還是現任主席鄭麗文都勸進她參選，因此她才會在去年12月底表態爭取提名，以符合黨及支持者的期待，她會全力以赴。對於胞弟、彰化縣議長謝典霖的職涯規劃，她則表示尊重，並喊話弟弟“相信會做出最好的選擇”。



國民黨目前還有兩位前彰化縣副縣長洪榮章、柯呈枋也積極爭取代表藍營參選彰化縣長，3人中以洪榮章最早表態。洪榮章表示，黨中央並沒有叫誰選縣長，強調他尊重黨中央的決定，黨中央如何協調，他都會配合，若黨中央有所決定，大家也應以大局為重、團結一致。



柯呈枋也表示，他相信黨中央不會預設立場，回歸公平、公正、公開的初選機制，才是最直接、也最真實回應民意的方式，並強調，選舉不該流於個人或家族層次的討論，重點仍應回到彰化的未來與縣政發展。



柯呈枋表示，自己會持續專注於縣政願景與政策準備，一步一腳印走進基層、傾聽鄉親的聲音，用行動爭取認同，讓選民做出最適合彰化的選擇。