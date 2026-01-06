呂禮詩：馬杜羅敗在軍方收錢非陸俄裝備沒用

台海軍退役少校呂禮詩。（中評社 資料照） 中評社台北1月6日電／美國日前入侵委內瑞拉逮補委國總統馬杜羅夫婦送往紐約受審，委國軍方採用的大陸製防禦體系，俄國製防空武器系統均未發揮作用。對此，台海軍退役少校、新江艦前艦長呂禮詩5日在政論節目揭美國軍事行動獲成功的關鍵，並非委內瑞拉武器裝備完全失效，而是軍方收了錢、沒有抵抗。



呂禮詩5日在政論節目《全球大爆卦》指出，委內瑞拉配備大陸製的JY-27型長程預警雷達，是一種米波雷達，掃描的範圍可以到達500公里，但此次卻沒發現美軍軍機。此外，委國還有非常多的防空飛彈系統，包括俄製Pechora－2M型短程防空飛彈、Buk－M2E型中程防空飛彈等，為什麼這一次通通都沒有作用？



呂禮詩表示，根據英國媒體《天空新聞》報導，其所瞭解關於美國對委內瑞拉發動攻擊的一切，馬杜洛被捕是“協議性撤退”（Negotiated Exit）。呂禮詩說，協議什麼？（委內瑞拉軍方）拿到錢財才協議。



呂禮詩分析說，為什麼美軍能不費一兵一卒拘捕馬杜洛，因為美國先來一個震撼，打到委內瑞拉的各個重要軍事基地，而那只是一個信號，是告訴委國軍方，“你已經拿錢了”，如果再做任何的反抗，“下一個被消滅的就是你”。



呂禮詩說，美軍突襲委內瑞拉是在凌晨時間，可以看到美軍各種的特戰直升機進入委內瑞拉領空，事實上委國擁有人攜式的防空飛彈，像是俄製SA－24型飛彈，類似美國的刺針飛彈，最大高度可以達到3500公尺，射程可以達到6公里。他強調，為什麼都沒有反應？為什麼這一次美軍可以全身而退，因為（委內瑞拉軍方）拿到錢了，真正的原因就在這裡。