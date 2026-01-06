蕭旭岑憂黃國昌若被抓　未來恐綠白合

蕭旭岑與王淺秋。(照:蕭旭岑臉書) 中評社台北1月6日電／台灣民眾黨主席、“立委”黃國昌將因“兩年條款”將於2月1日卸下“立委”職務，中國國民黨副主席蕭旭岑今天表示，黃國昌若沒有“立委”保護傘，“黃主席恐怕會步上（前主席）柯文哲後塵”。蕭旭岑也提及，最近法界盛傳柯文哲會被判刑10年以上，屆時民眾黨的權力核心真空，藍白合作是否還有辦法繼續下去，還是未來出現“綠白合”，都有可能發生。



蕭旭岑6日上午接受廣播節目《千秋萬事》專訪時指出，已經跟民眾黨約定好，3月前藍白要完成提名，黨主席鄭麗文在內部會議中也有指示，許多重要選區一定要盡早讓支持者安心，在農曆年後，很多事情就會塵埃落定。



此外，由於黃國昌將於2月1日卸下“立委”職務，蕭旭岑憂心，“賴政府”已經磨刀霍霍，透過檢媒一體操作，沒有“立委”保護傘後，他推測，黃可能成為第一位被司法追辦的在野黨“立委”，“黃主席恐怕會步上柯文哲後塵。”



國民黨2026縣市長選舉提名分為現任優先、黨內競爭、藍白合選區這3大類，藍白合共推人選的主要縣市，包括新北市、新竹市、宜蘭縣、嘉義市4個縣市。



藍白雖然已有共識，新竹市會支持現任市長高虹安連任，不過台灣高等檢察署針對詐領助理費案提起上訴，讓全案進入延長賽，並為市長選情投出變化球。



藍營有關2026年提名作業，主要由副主席李乾龍及組發會積極推動，蕭旭岑稱，鄭麗文堅持艱困選區先行，包括台南市、高雄市、屏東縣等地已經完成提名。



鄭麗文在內部會議有指示，許多重要選區一定要盡早讓支持者安心，不要讓大家覺得懸而未決，好像因為種種因素而沒有定案，蕭旭岑強調，請國民黨支持者要安心，鄭麗文的風格是直球對決，已經感染很多支持者。