拚連任！蔣萬安：北市國中小營養午餐免費

台北市長蔣萬安6日在市政會議裁示，今年起台北市國小、國中營養午餐全面免費。（照片：台北市政府提供） 中評社台北1月6日電／年底即將改選地方首長，中國國民黨籍台北市長蔣萬安6日主持市政會議時，做出三項宣布，首先，台北市國中小學營養午餐將全面免費；第二，教育革新三箭，包括導師全面減少一節課，而且提高導師的導師費，全面涵蓋國小、國中以及高中。第三，敬老卡功能升級，將正式把老人健康檢查納入點數扣點範疇。



蔣萬安今年年底將拼連任。



媒體報導，台北市政府今天召開市政會議，蔣萬安於會中表示，為面對少子化的“國安”危機、高齡社會的轉型壓力，以及教育現場日趨複雜的挑戰，共裁示3項重大政策。



蔣萬安表示，首先對於孩子的營養政策，始終堅持再苦不能苦孩子，所以在2024年底，當中央喊停班班有鮮奶，就決定中央不做台北做，去年成功推動生生喝鮮奶，今年還要進一步升級為生生喝鮮奶3.0，涵蓋國中生，向下照顧到2歲幼兒，讓台北市2到15歲的孩子在關鍵發育期，都能獲得穩定優質的營養補給。



蔣萬安更決定今年起台北市公私立國小、國中營養午餐全面免費，做到“營養午餐、午餐營養”，還能更進一步推動營養教育以及食農教育。



蔣萬安強調，營養午餐不應只是一頓飯，更是平權的重要環節，團隊發現隨著物價波動，家庭育兒的負擔日益沉重，不希望任何一個孩子因為家庭經濟因素，而在餐桌上感受到差異，我們透過全面免費，以營養午餐平均一餐60到70元估計，能直接減輕家長每年上萬元的經濟支出，更重要的是，由市府統一強化食材溯源與品質管控，解決過去因餐費限制，導致食材選擇受限的問題。



台北市國中家長聯合會總會長吳政鴻說，推動營養午餐免費是趨勢，目前全台10縣市皆已推動相關政策，包含桃園市、新竹市皆已在做，每月能省下幾千元餐費對家長而言減輕相當大的負擔。



吳政鴻也提醒，目前各校營養午餐餐費標準不一，菜單內容也不同，例如是否有提供水果、牛奶或特定菜色湯品，未來免費若採教育局統一招標，是否也會影響餐點品質等，教育局應制定量化的標準來規範午餐品質，例如規定一周提供多少次水果、牛奶，以及菜色、湯的種類，避免孩子比較心態出現。



新北市教育局表示，如以地方教育預算單獨辦理“公私立國中小”全面免費營養午餐，一年約需46億元教育預算經費，在新北人均預算六都最低、中央不補助的情況下，恐怕排擠其他教育資源，包括校舍改建、耐震補強、設備更新與教學支持等基本教育投資。