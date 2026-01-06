黃國昌建議選2026陳佩琪：全心照顧柯文哲

針對民眾黨主席黃國昌建議參選2026一事，陳佩琪在臉書發文表示，她要全心全力照顧柯文哲，還PO出柯吃東西的照片。(照:陳佩琪臉書) 中評社台北1月6日電／台灣民眾黨主席黃國昌5日在專訪節目中透露，自己曾向前主席柯文哲建議“讓陳佩琪出來選”，更稱“因為陳佩琪會贏，別人不會贏，只有她會贏”，但被柯文哲拒絕。對此，陳佩琪今天回應，她知道有鼓勵她去選舉的聲音，不過體力和精神狀態實在無力承擔。陳佩琪強調，若有需要她站台助選的，她一定義不容辭，而現在則是全心全力放在照顧柯文哲的生活和健康上。



黃國昌昨天接受節目“誰來早餐”專訪時透露，自己曾向柯文哲建議“陳佩琪有沒有可能去選某個地方？”不過當時柯文哲表示“不要啦”，因為陳佩琪很辛苦，家裡的事情已經承受很大壓力。黃國昌則說，當時自己跟柯文哲開這個口的時候很不好意思，“因為陳佩琪會贏，別人不會贏，只有她會贏”。



陳佩琪今天發文表示，現在每天除了勤找工作外，最重要的事就是努力練英文，最近護照過期，也去申請新的了，其餘時間就是積極把口才練好，小兒科、少子化下，找工作也不易，人生剩下的時間就是把先生遇到的司法奇蹟，講到天涯海角、講到自己進棺材的那一刻為止…



陳佩琪提到，最近天氣轉冷，憂鬱症（或恐慌症狀）就容易發作。而柯文哲常說她會在睡夢中迷迷糊糊地大吼大叫，確實有一次夢見天氣非常寒冷，夢中先生在北所裡沒被子蓋，還出現一些奇怪情節，讓她忍不住驚醒並出聲。一整年下來，腦中仍是滿滿關於柯文哲那離譜至極的官司。



陳佩琪提到，民眾黨有鼓勵她去選舉，不過她自承體力和精神狀態實在無力承擔，但從2024年9月就已經加入承諾成為終身黨員，公職候選人若有需要她去幫忙站台助選的，經黨部評估、合適她去的，她一定義不容辭。現在全心全力放在照顧柯文哲的生活和健康上，每每聽人說他氣色好多了，就感到很欣慰。



陳佩琪指出，昨晚天氣很冷，柯文哲在“立院”忙到很晚才回家，天冷回家、飢腸轆轆的，為求快速上菜，她拿出他最愛的泡麵，裡頭還放一顆生雞蛋和山藥，另外就是他一定要有的青菜，若中午有剩的，就放到泡麵內。天冷熱水器出來的水溫度都不夠，她會把泡麵再放入微波爐內轉個1至2分鐘，是有在網路上聽人說這樣更好吃；桌上的另一鍋是鮭魚和吻仔魚的味增湯，再加一些生豆皮。或許大家覺得這是很奇怪的料理組合，但她覺得做飯健康隨興就好，看他吃得津津有味，還讚美說比北所內好吃多了。她說，她喜歡那個認真做事、專注唸書的先生，這就是他的生活日常。