黃國昌恐列貪污案被告　綠營律師稱有三異常

週刊爆民眾黨主席黃國昌恐改列貪污案被告，律師黃帝穎點出三大異常。（照片：黃帝穎臉書） 中評社台北1月6日電／《鏡週刊》6日報導指出，凱思國際負責人李麗娟疑為公司人頭，實際負責人應為台灣民眾黨主席黃國昌，故黃恐被列貪污案被告。對此，曾任民進黨發言人的律師黃帝穎6日在臉書發文指出三大異常，李麗娟無法說明人與錢、臺雅集團被指行賄卻未提告、凱思國際對週刊多期報導涉收賄卻未澄清。



台灣民眾黨主席、“立委”黃國昌將因“兩年條款”將於2月1日卸下“立委”職務，最近綠營大力鎖定他涉入的多案。中國國民黨副主席蕭旭岑今天接受中廣節目訪問時表示，黃國昌若沒有“立委”保護傘，“黃主席恐怕會步上（前主席）柯文哲後塵”。蕭旭岑也提及，最近法界盛傳柯文哲會被判刑10年以上，屆時民眾黨的權力核心真空，藍白合作是否還有辦法繼續下去，還是未來出現“綠白合”，都有可能發生。



《鏡週刊》報導，偵辦人員於跨年前約談凱思國際負責人李麗娟，稱相關金流已經過濾完成，指黃國昌為凱思國際實際負責人；另也提及該公司金流高達三、四千萬元，與李麗娟的薪資及財力不符，且狗仔、金主均與李女無往來，直指黃國昌恐被改列貪污被告。



黃帝穎今日在臉書發文分析，《鏡週刊》揭露李麗娟遭約談，正是突破黃國昌斷點的關鍵。他點出“3大異常”，第一，公司經營的基本題在於“人與錢”，李麗娟若真是凱思國際實際負責人，理應能清楚說明公司人事結構與資金流向，包括如何指揮狗仔、至少四名狗仔掛勞健保於凱思的關係，以及與臺雅等金主間的人脈與金流往來。



黃帝穎指出，相關人員與金主後續都將被傳喚，比對彼此供述，若李麗娟的說詞持續無法兜攏，依法恐被認定為貪污案幫助犯。黃帝穎說，依經驗法則判斷，李麗娟若非人頭，面對多期週刊報導早就提告澄清，至今未見任何法律行動，本身即屬高度異常。



黃帝穎提出第二異常，臺雅集團為資本額龐大、具規模的企業，卻被連續報導疑有二百萬元金流流向凱思國際，並被指為黃國昌個案質詢“法務部長”的對價，臺雅不僅未公開說明，也未否認相關指控，更未提告，與一般大型企業維護商譽的作法明顯不同。



最後，黃帝穎表示，第三項異常則在於凱思國際本身，多期週刊報導直指凱思是黃國昌的“狗仔公司”、涉收賄金，正常商業公司若遇不實指控，通常會公開澄清甚至提告，但凱思至今未否認為黃國昌養狗仔，也未否認收受臺雅二百萬元，始終保持沉默，顯得格外反常。