竹竹苗首長高峰會　聚焦強化地方行政能量

“園縣市高峰會”6日在新竹國賓飯店舉行第12次會議。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹1月6日電（記者 盧誠輝）“園縣市高峰會”6日舉行第12次會議，由已退出台灣民眾黨的新竹市長高虹安、中國國民黨籍新竹縣長楊文科、無黨籍苗栗縣長鍾東錦、新竹科學園區管理局長胡世民與科學工業園區同業公會理事長李金恭共同主持，會議聚焦強化地方行政量能、推進大新竹輕軌建設等議題，期盼透過團結合作實現區域共榮共好



“園縣市高峰會”是由科學工業園區科學同業公會理事長李金恭在2023年2月所發起，邀集新竹科學園區管理局、新竹市政府、新竹縣政府與苗栗縣政府輪流舉辦，每3個月召開1次高峰會議，期盼結合公私部門資源，研擬利多提案並因應問題癥結尋求解決方案，6日第12次會議則由新竹市政府舉辦。



高虹安表示，“園縣市高峰會”自2023年成立以來，累計召開12次會議、提出75項跨域合作議題，涵蓋交通建設、產業發展、環境治理與公共安全等面向，並具體推進多項計劃，顯示園縣市透過制度化平台協作，逐步建立穩固且有效的區域合作機制，為科學園區及竹竹苗地區的長遠發展奠定良好基礎。



楊文科指出，“園縣市高峰會”自從成立以來，得到很大的成果，很多跨域合作議題也都一一實現，未來他期盼大新竹輕軌建設能早日開始，雖然他知道經評估可能要長達16年才能完成，但如果沒有開始就永遠不可能會實現，也希望未來大新竹輕軌可以進一步延伸到苗栗，這是大家所必須一起共同努力的。

鍾東錦提到，竹竹苗和新竹科學園區一直有很緊密的結合，未來希望新竹縣市的稅收能越來越多，然後大家都能到苗栗縣來消費，讓竹竹苗能真正成為一家人，希望大家有機會都能到苗栗大湖來採草莓和泰安泡溫泉，希望未來竹竹苗都能一起舉辦更多活動，也期盼大新竹輕軌可以真的延伸到苗栗來。



胡世民說，新竹科學園區管理局一直以來都跟竹竹苗各縣市有很緊密的合作關係，透過一次次的會議來消弭彼此的歧見，未來只要是新竹科學園區管理局能夠做得到的事情，一定會跟大家承諾，若有其他考量的部分，也會帶回去積極研議處理，希望未來竹竹苗能和新竹科學園區管理局有更好的合作關係。



李金恭強調，“園縣市高峰會”自從成立以來，他看到各團隊的共同努力，一起朝共同目標邁進，不管是對人文關懷、社會治安與交通建設等都已有具體的成果，未來他希望能新竹科學園區能和竹竹苗持續深化產官學研的各項合作，讓竹竹苗與新竹科學園區都能更好。