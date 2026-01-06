高虹安：尊重“高檢署”上訴　全力拚市政

新竹市長高虹安6日受訪。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹1月6日電（記者 盧誠輝）已退出台灣民眾黨的新竹市長高虹安因“立法委員”任內涉嫌詐領助理費新台幣11萬6514元，自2024年7月26日一審被依貪污罪判刑7年4月，2025年12月16日二審大逆轉改判貪污罪無罪。台灣高等檢察署因不服台灣高等法院的判決，5日下午正式遞狀向“最高法院”提出上訴，對此高在6日表示尊重，她會全力拚市政。



高虹安被控2020年“立委”任內，涉嫌浮報助理酬金、加班費詐領公款，一審認定高觸犯《貪污治罪條例》利用職務機會詐取財物罪、《刑法》使公務員登載不實偽造文書2罪，從重依職務詐欺貪污罪，判高有期徒刑7年4月。案經高虹安上訴後，二審高院改判高貪污罪無罪，僅依《刑法》使公務員登載不實偽造文書判刑6月，可易科罰金，可上訴。



“高檢署”在高院改判後第一時間就表示將研議上訴，果然在歷經上訴期限20天的最後一日，高院在5日下午壓線向“最高法院”提出上訴。“高檢署”認為，高虹安涉貪案確有詐領犯意，原判決認事用法尚有違誤，判決違背法令，因此依法提起上訴。



高虹安6日回應表示尊重“高檢署”上訴的權利，並強調她在二審已被判決貪污無罪，現在她最重要的工作就是全力拚市政。



有趣的是，6日正好由新竹市政府作東舉辦每個3月1次的“園縣市高峰會”，這也是高虹安復職後首度再次出席該會議，中國國民黨籍新竹縣長楊文科一看到高回歸出席會議就笑說，能看到高神采奕奕、精神飽滿，真的很讓他感動，無黨籍苗栗縣長鍾東錦也說能看到高虹安重新出席會議，感覺真的很棒。