李銘義：大國重劃區域　似第二次雅爾達會議

屏東大學教育行政研究所副教授李銘義。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄1月7日電（記者 蔣繼平）美國總統特朗普自稱的“唐羅主義”會如何重劃全球戰略引起關注。屏東大學教育行政研究所副教授李銘義向中評社表示，美國宣示將拉丁美洲視為其勢力範圍，要其他大國別來染指，同時烏克蘭戰爭尊重俄羅斯角色，俄國主管歐洲這塊，中國大陸主管東亞這一塊，大國之間看似有第二次雅爾達會議的感覺。



德國在二次世界大戰戰敗後，美國、英國、蘇聯三大強權於1945年在克里米亞位於黑海港口的雅爾達（Yalta）舉行會議，重新畫分戰後歐洲版圖，當時受影響的小國都未與會，連發言資格都沒有。



李銘義，中山大學中山學術研究所社會科學博士，曾任韓國瑜主政高雄市期間的高市府研考會主委。



美軍3日突襲委內瑞拉拘捕委國總統馬杜羅夫婦。面對外界關注19世紀誕生的“門羅主義”概念是否重現，特朗普不僅給予正面回應，還融入自己的名字稱為“唐羅主義”（Donroe Doctrine）。



李銘義表示，特朗普用緝毒名義，強力火力攻擊委國，快到像動手術，一、兩個小時就結束，還把委國總統抓走帶回美軍基地。展現火力強大，委國空防沒有警覺，防禦部隊沒有使用，所以美國沒有傷亡，呈現委國軍隊棄守，甚至民間反應良好。



李銘義表示，特朗普展現出，是沒有國際規範的現實主義者，與建置派不一樣，建置派走國際法、遵守國際準則、聯合國安理會協議。他國軍事武力不能干涉他國國家內政，以前美國作法是，暗殺、顏色革命、推動政變、給反對派軍火補給等等。



李銘義表示，不管是門羅主義或唐羅主義也好，拉丁美洲被視為美國勢力範圍，可以看到其他大國遠水救不了近火，美國用快速武力與優勢火力，等同告訴其他大國，這一塊是美國控制的領域與區域，其他國家不要想來染指。



李銘義表示，特朗普變成是很單邊的現實主義者，計算的是單邊的美國利益，緝毒只是表面，實際上還是委國回到美國控制與石油資源的開採。特朗普拿到後，也不怕告訴外界委國是全世界主要產油國家。



李銘義表示，特朗普經過精算，委國石油在2000年代國有化後，曾將美國幾家石油公司資產收歸國有，至今到底損失多少，特朗普準備要算一本大帳，要把這幾年的利益討回來。

