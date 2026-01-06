中評關注：柯P鬆動兩年條款　全黨為一人

柯文哲。（中評社 資料照） 中評社台北1月7日電（記者 鄭羿菲）2026地方選舉以藍白合為大方向，但前台灣民眾黨主席柯文哲上周為“人工生殖法”修法奔走藍綠“立法院”黨團，為“綠白合”留下一絲縫隙。白委陳昭姿以“人工生殖法”未完成修法為由，不簽“立委”辭職書，鬆動“兩年條款”引發爭議，柯文哲得深思是否值得“全黨為一人”。



柯文哲上周為達成與陳昭姿的承諾，親自奔走藍綠黨團遊說納入代理孕母的“人工生殖法”民眾黨版本修法草案。外界好奇，藍白都支持的話，要通過並不難，但柯文哲還特別去拜託民進黨“立法院”黨團總召柯建銘，原因在於雖藍營並非不挺白營的法案，但不少藍委卻對納入代理孕母的修法版本態度較為“保守”，因為若同意白營的修法，將衝擊思想較為傳統的深藍選民，因而躊躇不前。



為兌現自己在2024大選的政見承諾，柯文哲暫時放下仇怨主動向綠伸手，但也是某種程度對藍營的敲山震虎，考驗藍的合作態度。



另外，目前“人工生殖法”修法程序是由民進黨籍的“立法院”衛環委員會召委劉建國所主導，而“行政院”版本的“人工生殖法”未納入代理孕母，要脫鉤處理，與民眾黨版本有所不同，柯文哲拜會綠黨團，也是某種程度向修法程序的現實低頭，畢竟若民進黨有心阻擋，恐怕連排審修法都有問題。



不過，民眾黨內現在卻鬧出陳昭姿因“人工生殖法”還未修法通過，因此不簽“立委”辭職書，再加上柯文哲表達“私下討論”的態度，讓黨內“兩年條款”有鬆動的跡象，這也讓“民眾黨是有制度的政黨”這塊招牌已搖搖欲墜。



因為，當柯文哲還被羈押時，至少還有“非常時期、非常手段”可以解釋，但柯文哲如今已復出政壇，要“全黨為一人”去動搖兩年條款？



對此，民眾黨主席黃國昌端出去年民眾黨代表決議的但書“除非柯文哲另有指示”，除合理化陳昭姿喬兩年條款一事並未打破民眾黨制度外，也不難看出黃國昌將此事與自己切割得很清楚，言下之意是陳昭姿若留任，一切都是柯文哲的決定。