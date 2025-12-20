詹江村：綠委撤“兩國條例”等於默認一中

國民黨籍桃園市議員詹江村。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園1月7日電（記者 盧誠輝）賴系民進黨籍“立法委員”林宜瑾日前提案修改“兩岸人民關係條例”，擬將法律名稱改為“台灣與中華人民共和國人民關係條例”，引起爭議後又傳出撤案。中國國民黨籍桃園市議員詹江村接受中評社訪問表示，民進黨原本是想偷換概念玩文字遊戲，但發現時機不對後就開始裝傻嘴砲。



詹江村嘲諷，林宜瑾技術性擱置提案，此舉形同間接默認台灣人民跟中華人民共和國的人民就是同屬一個中國的關係，所謂的“一邊一國”只是嘴砲，提案只是做一下樣子，為收割政治紅利，才高喊“一邊一國”。



他質疑，民進黨其實是承認一個中國就是中華人民共和國，否則為什麼提案擱置了呢？民進黨你們的“一邊一國”呢？怎麼技術性撤案了呢？



詹江村，桃園縣議會第16、17屆議員，桃園升格，連任三屆桃園市議員，陸軍官校土木工程系畢業、開南大學企業管理學系碩士。



詹江村提到，賴清德日前接受綠媒專訪說，在野黨已走向“一中同表”，並強調以中國人為榮是認同混淆，這根本就是偷換概念在玩文字遊戲。“中華民國憲法”本來就只有一個中國，如果賴清德不認為自己是中國人也沒關係，那就請賴清德即刻修改“憲法”，否則不管任何人說自己是中國人，都是在“憲法”保障底下的言論自由，並未牴觸“憲法”。



他指出，“中華民國憲法”本來就是“一中憲法”，“中華民國”擁有中國“主權”，“領土”及於全中國，只是目前的統治範圍只及於台、澎、金、馬，且在2005年通過的“憲法”增修條文”前言也強調“為因應國家統一前之需要”，所以不管是“憲法”本文或增修條文規定，本來就只有一個中國。

