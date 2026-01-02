中評鏡頭：舊打狗驛故事館　鐵路懷舊風情

高雄景點“舊打狗驛故事館”位於高雄港、鄰近駁二特區，並緊鄰高雄捷運哈瑪星站。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄1月7日電（記者 蔣繼平）位於高雄港附近的“舊打狗驛故事館”，是鐵道迷必訪的景點，可以看到高雄最早的火車站、也曾是全台規模最大的貨運車站。這裡可購買紀念車票，自己打印日期等資訊，站長室也可體驗制服，牆上還有“國音電報”解碼，相當懷舊風情。



“舊打狗驛故事館”在高雄市鼓山區，鄰近駁二藝術特區，前身為日據時期的打狗驛、台鐵高雄港站，建於1900年，是高雄最早的火車站，曾是全台規模最大的貨運車站；二戰中遭受美軍轟炸而毀壞，現存站體為1947年重建。打狗是高雄舊名。



根據介紹，全盛時期的高雄港站列車班次多，高雄港站是台灣保存最完整的貨運車站，見證高雄港灣百年變遷。這裡呈現1960到70年代鐵路貨運全盛時期的氛圍，完整保存了車站、月台、號誌樓的站區遺址。



“舊打狗驛故事館”可參觀早期車站陳列擺設，裡頭還開放參觀站長室，還可體驗站長制服拍照打卡，另外，可以花新台幣50元購買紀念車票，操作“軋日機”，可在實體車票打上售出日期、月份、車站和車次，體驗蓋印日期，增添懷舊風情。



有趣的是，館內牆壁上還掛著高雄港站的“列車到開時刻表”，上頭還可以看到“國音電報”，是台鐵在電報通訊時代所設計的代碼系統，利用注音符號作為各站代稱，以便於發送與接收電報。



由於光復台灣後，當時台鐵員工多受過日本教育，最初使用日語的假名電報碼進行通訊。戰後，台鐵便在此基礎上改良，轉化為注音符號，逐漸演變為“國音電碼”。目前台鐵已經廢除“國音電報”，改為傳真機。



雖然“國音電報”仍在台鐵老員工及部分鐵道迷之間留傳，但遊客、一般民眾看不懂，牆壁上也有相關解碼，譬如，ㄍㄍ代表高雄港、ㄍㄕ代表鼓山、ㄑㄓㄤ代表前鎮車場、ㄍㄠ代表高雄等等，是當時高雄港站常用代碼。