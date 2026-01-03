謝立功：兩岸機會之窗再不開　越來越難

台灣海洋大學海洋法政學專任教授、前民眾黨秘書長謝立功。(中評社 黃偕華攝) 中評社台北1月7日電（記者 黃偕華）民進黨籍“立委”林宜瑾日前提案擬將《兩岸人民關係條例》法律名稱改為“台灣與中華人民共和國人民關係條例”，衍生風波。前民眾黨秘書長謝立功直言，該修法有牴觸“憲法”問題。台官方應該更務實，兩岸機會之窗再不開，機會就會越來越少。



海基會前董事長吳豊山去年底突然宣布請辭，謝立功認為，可能有很多因素，但應該也是他在推動兩岸溝通時，面臨了很大的困難。接下來，希望賴清德給新董事長更多授權，去推動兩岸交流，讓兩岸有妥協折衝空間。（曾任府秘書長、“立法院長”的蘇嘉全內定接任海基會董事長。）



謝立功，台灣大學“國家發展研究所”博士。現任台灣海洋大學海洋法政學專任教授，曾任台灣民眾黨秘書長、民眾黨首任組發部召集人、“內政部移民署”署長、“國安會”諮詢委員、中央警察大學“國境警察學系”主任等職。



謝立功提到，法律不得牴觸“憲法”，綠委提案修《兩岸人民關係條例》只是宣示性效果。



謝立功認為，兩岸是政治問題，何不政治解決。目前國台辦跟陸委會很難再有直接溝通，但“大兩會”（海基會與海協會），他不覺得不可以談。就算“大兩會”暫時不行，也可以先做“小兩會”（台旅會及海旅會）。因為台灣也希望有更多的陸客來消費，對旅遊上中下游產業絕對有幫助。



謝立功指出，台灣如果要釋出善意其實有很多可以做，他近年頻繁出席港澳學術研討會，發現港澳學者或民間人士都覺得港澳可以在兩岸之間扮演更積極角色。而且港澳地區在法律架構不同於中國大陸，如果兩岸關係緊張的時候，港澳就是很好的一個媒介。



今年也是小三通客運航線通航25週年，謝立功提到，透過金馬也是選項，不管是民間交流、城市交流都可以。但他也認為這個決定的權力，不是陸委會主委、海基會董事長可以做的，而是賴清德願不願意。



謝立功表示，重點是誰要先遞出善意的橄欖枝，誰先遞出後面就都可以做。目前看起來路都堵住了，其實是還沒有想到怎麼去開窗戶，但這個機會之窗再不開的話，機會就越來就越少，雙方就走向更嚴重的對立，如何能夠互相有一個妥協折衝的空間，是兩岸必須要突破的地方。