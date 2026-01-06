李彥秀：美國世界警察角色正轉變　綠別誤判

藍委李彥秀。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北1月7日電（記者 張嘉文）針對美國侵入委內瑞拉首都逮捕總統馬杜羅引發的效應，中國國民黨籍“立委”李彥秀向中評社表示，美國總統特朗普宣示的“唐羅主義”，是印太地緣政治與兩岸關係的全新挑戰，她認為，接下來“提供防禦性武器”、“要求亞太國家增加軍費”以強化自我防衛，將是“唐羅主義”在亞太地區的落實方式。



李彥秀強調，民進黨主政下的台灣，看來沒有以台灣人民的和平利益為最優先考量，而是只想買武器、搞兩岸對抗。當美國“世界警察”角色的正在轉變，印太地緣政治與兩岸關係的結構也會轉變，台灣要有心理準備，千萬不要以為情勢還停留在蔡英文時代的順風球。



美國3日對委內瑞拉展開“絕對決心行動”（Operation Absolute Resolve），委內瑞拉總統馬杜羅及其妻子遭美軍逮捕並帶離該國。目前馬杜羅夫婦已經抵達美國紐約，並於5日出庭，面臨毒品與武器相關指控，最重恐將被判終身監禁。



李彥秀對此接受中評社訪問時表示，特朗普對這次突襲委內瑞拉的行動，遠遠超越二百年前的門羅主義，現在是加上其名字的“唐羅主義”（Donroe Doctrine），更稱“美國在西半球的主導地位將不再受到質疑。”



李彥秀說，門羅主義被視為“孤立主義”的一種，而美國將拉丁美洲視為“後院”，門羅主義更讓美國將拉丁美洲作為其勢力範圍，到了美國第26任總統西奧多·羅斯福的巨棒外交（Big Stick Diplomacy）達到高峰；直到許多拉美國家不再接受門羅主義，轉而與包括中國等國家建立更緊密的關係而逐漸式微。



李彥秀分析說，唐羅主義源自於特朗普的“讓美國再次偉大”（MAGA）核心理念，比起過去的“世界警察”，特朗普更強調“西半球老大”，他還順勢加碼向哥倫比亞、古巴、墨西哥發出威脅，更稱美國絕對需要格陵蘭島，所以後續是否會引發盟國的反制，仍有待觀察。

