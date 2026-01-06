F16花蓮外海失事　賴清德下令全力搜救

中評社台北1月6日電（記者 鄭羿菲）台灣空軍6日晚間7點29分發生重大飛安事件，一架隸屬花蓮基地、機號6700的F－16單座戰機，執行夜間訓練任務時於花蓮外海雷達光點突然消失。軍方研判飛行員辛柏毅上尉已啟動彈射座椅跳傘，目前人員下落不明，搜救行動全面展開。



府發言人郭雅慧表示，賴清德第一時間已指示“國防部”及相關單位全力搜救，務必以確保人員平安為最高目標，也請民眾一起集氣，企盼辛上尉平安歸來。



由辛柏毅上尉駕駛的F－16V（blk20）單座戰機，6日晚間執行例行性訓練任務，於晚上7點29分於花蓮縣豐濱鄉東面10浬疑跳傘。



“行政院”發言人李慧芝也說，“行政院院長”卓榮泰第一時間即與“國防部長”顧立雄通話瞭解情形，並請“海委會”、“海巡署”及“內政部”空勤總隊，協同“國防部”立即前往搜救，同時也請“農業部”漁業署協助呼叫週邊漁船前往查看。由於受到大陸冷氣團影響，入夜後氣溫驟降，卓榮泰請搜救人員注意自身安全，也期盼能夠儘速救援起落海的辛上尉。



台空軍司令部晚間發布新聞稿指出，花蓮基地1架F－16V（blk20）單座戰機（機號6700），晚間6時17分由飛行官辛姓上尉駕機起飛執行例行性訓練任務、晚間7時29分於花蓮縣豐濱鄉東面10浬疑跳傘。空軍隨即成立應變中心，展開搜尋行動。目前黑鷹直升機已飛往豐濱海面搜救。目前搜救機抵達目標區開始搜救，C－130投放照明彈。



“海巡署”已出動北部、東部、南部海域的艦艇，並聯絡周邊最近貨輪協助搜救。