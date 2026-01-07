修兩岸條例惹議　方恩格：美不是什麼都同意

綠委林宜瑾修《兩岸條例》撤案，律師方恩格表示，美國不是什麼都同意。（照片：方恩格臉書） 中評社台北1月7日電／民進黨籍“立委”林宜瑾提案修正《台灣地區與大陸地區人民關係條例》，擬改名稱為“台灣與中華人民共和國人民關係條例”，5日被指默默撤案，但她自稱“沒成案怎撤案”。對此，美籍國際政治觀察家、律師方恩格6日在臉書發文提醒，美國都支持民進黨全面執政，不支持國民黨當“總統”或在“立法院”過半，但不等同美國總統特朗普或是其團隊什麼都同意。



林宜瑾5日晚間在臉書發文上傳圖卡，當中寫道，國民黨立即停止造謠，沒有成案何來撤案，她並報告法案最新進度：一、仍有同仁欲連署；二、此案牽涉範圍廣，許多條文須跟著變動，既要修就要完整修，尚需時間；三、議事處對提案做出許多修正建議。



方恩格表示，關於林宜瑾提出《兩岸人民關係條例》修正草案，擬將法案更名並刪除“國家統一前”字眼，自己覺得，重點是美國是否同意在“國防”特別預算、2026年“中央”預算還沒通過，以及特朗普要訪華的此時進行提案。他說，不管是特朗普，亦或是美國前總統拜登、前副總統賀錦麗，美國都支持民進黨全面執政，不支持國民黨當“總統”或在“立法院”過半，但不等同特朗普或是其團隊什麼都同意。