葉元之嗆賴瑞隆：真領先　不必緊咬柯志恩

針對財劃法修正案議題，綠委賴瑞隆與藍委柯志恩在媒體面前各說各話。（中評社 資料照） 中評社台北1月7日電／民進黨高雄初選競爭激烈，“立委”賴瑞隆4日在造勢晚會強調，衹有他“才是國民黨最怕的人選”，甚至暗酸中國國民黨籍前高雄市長韓國瑜，引爆藍營怒火。國民黨“立委”葉元之6日表示，若賴瑞隆真的遙遙領先，就不用一直找柯志恩吵架，落後者才需緊咬不放。他揶揄賴瑞隆“為什麼那麼怕柯志恩”？



葉元之6日在《新聞大白話》節目質疑，綠委陳亭妃叫國民黨不要介選，賴瑞隆也用同一招，不僅將韓國瑜扯進話題，還自誇是國民黨唯一害怕的人選。國民黨其實並不怕賴瑞隆，真正的情況是“賴瑞隆很怕柯志恩”。



葉元之進一步分析選舉法則，落後的候選人通常會持續緊咬領先者，而領先者則不會理會落後者。他舉例說明，賴瑞隆每次遇到柯志恩就會與她發生爭執，這種情況已經出現好幾次。其中一次是在“立法院”中興大樓一樓就開始爭吵，“很少這樣子的，很少！真的”。



葉元之提到，還有一次是兩人一起出席高雄的一場活動，賴瑞隆也跑去找柯志恩吵架。假設賴瑞隆真的是遙遙領先柯志恩，為何還要去幫對手造勢？如果確信民進黨一定會提名賴瑞隆，賴大可不理會柯志恩，將她邊緣化後就能穩穩當選。



葉元之強調，綠營現在只是拿國民黨當作話題操作，但“高雄的螺絲就鬆了”。根據柯志恩爆料，衛生局心衛中心發生霸凌案，蘇姓霸凌者還大喇喇放在“教育部”的反霸凌專區人才庫？表示兩個部門根本就沒有在做橫向聯繫！