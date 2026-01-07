F16花蓮外海失事飛官失聯　台官方大搜救

台“內政部次長”馬士元接受媒體採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北1月7日電（記者 鄭羿菲）台空軍F-16V上尉辛柏毅6日晚間執行例行夜間訓練任務時，在花蓮縣豐濱鄉以東的海面上失事，並疑似跳傘，空軍展開救援。台“內政部次長”馬士元7日表示，昨晚所有任務機都待命，漏夜執行搜救，今天將擴大配合“國防部”與“海巡署”，空勤總隊的搜救架次也持續增加，持續進行搜救工作。



台空軍F-16V單座戰機（機號6700）6日夜航訓練失聯，飛官辛柏毅上尉失聯。這是現役F-16戰機機隊在完成性能提升後，F-16V的第二次失事，上次是2022月1年11日，機號6650的F-16V，在嘉義外海執行模擬對地炸射訓練時墜海，多日後尋獲上尉飛官陳奕的人體組織，經DNA鑑定確認已罹難。



“立法院”內政委員會7日審查“行政院”函請審議“ “國家安全”法部分條文修正草案”等案，並邀請陸委會副主委梁文傑、“內政部次長”馬士元等人列席。



媒體問及，有關“國安法”修法訂鼓吹戰爭者最高罰新台幣100萬元，是否未來支持和統沒關係、支持武統就挨罰？判定機關為何？馬士元說，支持鼓吹武力戰爭加諸於台灣，都是此次修法的主要範圍。至於判定基準，“內政部”會與陸委會、“法務部”等單位，及參考國際上這類言論的過往經驗、國際公約規定來做判定。



馬士元強調，它不是刑事處分，而是行政處分，基本上可以尋求行政救濟。