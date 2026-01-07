老師讚蔣萬安演說挨批　藥師：分享團結十講

北一女中老師區桂芝替同事抱不平。藥師林士峰則嘲諷不然要放賴清德的《團結十講》嗎？（藥師林士峰臉書） 中評社台北1月7日電／台北北一女中一名國文老師在班級群組轉傳中國國民黨籍台北市長蔣萬安演講影片，稱讚演說技巧，沒想到遭轉傳截圖至社群，被青鳥批評政治介入校園。北一女教師區桂芝替同事抱不平。藥師林士峰則質疑不然要放賴清德的《團結十講》嗎？



北一女國文老師在班級LINE對話群組轉傳蔣萬安的演講影片，稱讚演講技巧，引發青鳥出征。台北市府副發言人魏汶萱反擊提到，大罷免進入校園擺攤時，“教育部長”鄭英耀稱“言論自由予以尊重”。對於老師只是分享演講技巧，相信就算是“教育部”也不會有雙重標準。



區桂芝指出，這次只是老師和學生分享蔣萬安在上海論壇演說運用的修辭技巧。蔣萬安的演講內容的確精彩，是很好的教材，只是部分學生的意識形態過於僵化。區桂芝提及，過去曾有老師公然為大罷免拉票，或在辦公室內插上“台獨”旗幟，這都是屬於個人言論、立場自由。只要不影響教學，就該彼此尊重，只因分享演講就攻擊老師把政治帶入校園，有人隨著起舞，“不是網軍，就是青鳥”。



藥師林士峰6日在臉書發文質疑，台北市長蔣萬安演講的好，老師分享讓同學學習，不是很正常的嗎？不然要分享連《團結十講》都講不完的演講嗎？分享那個，才會學偏，一下打掉雜質，一下虛構歷史。而且這種失敗的演說，更加劇台灣的對立。



藥師林士峰指出，反倒是抗議的學生，用這種有色的眼光在看應該學習的談話技巧，這不就是民進黨的職業學生滲入校園的表徵嗎？！