王世堅：不是一部法案就能促成綠白合

綠委王世堅接受媒體採訪。（中評社 黃偕華攝） 中評社台北1月7日電（記者 黃偕華）台灣民眾黨創黨主席柯文哲日前拜會民進黨“立法院”黨團，爭取支持《人工生殖法》修法，也引發外界關於綠白合的討論。民進黨籍“立委”王世堅7日受訪表示，可能不是一部法案就可以促成兩個政黨之間的合作。對於人工生殖法修正，他則表示樂觀其成，但也提到不管是藍營、綠營內部都有不同的聲音，需要好好討論、修正。



民眾黨籍“立委”陳昭姿的《人工生殖法》版本主要是希望代理孕母法制化。王世堅說，綠營內部還是有不同的聲音，值得仔細好好調整，例如台灣地狹人稠，代孕這一方的母親，如果未來思念這個小孩，或有其他的想法時，都容易產生紛爭。



王世堅強調，人權問題也值得思考，未來尋求代理者為了孩子的健康，可能會限制代理孕母生活作息、抽菸、喝酒等行為。這些都必須在草案裡有所規範，減少可能產生的糾紛衝突。還有最根源的價值問題，是不是女性的身體，可以來做出租代理孕母？



對於是否支持《人工生殖法》修正內容，王世堅表示，他個人是認同的，尤其這十年來台灣出生率嚴重下滑，甚至是全世界生育率最低，平均一位婦女同胞才生0.85名小孩，低於日本的1.6，更低於世界的平均數。他相信這一部法案大體上會通過，但在細節上要做一些修正。



而綠白是否能合？王世堅說，他也希望透過法案讓綠白合作，但他也認為，可能不是一部法案就可以促成兩個政黨之間的合作。