“立院”審“國安法”修法　藍綠委先打手板戰

藍委擺出“綠限縮言論，走向獨裁”的手板。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北1月7日電（記者 鄭羿菲）“行政院”去年12月18日拍板通過“國安法”等4項修法草案，內容包括禁止公開鼓吹戰爭言論等，並送“立法院”審查。民進黨籍“立委”也提出諸多版本，“立法院”內政委員會7日排審。中國國民黨“立法院”黨團發起甲級動員因應，在審查法案前，先打了一波手板戰，彼此誰也不讓誰，在國民黨籍“立委”程序發言時，民進黨籍“立委”在台下則不斷插嘴反對，藍綠之間氣氛劍拔弩張。



國民黨籍“立委”端出的手板包括“捍衛言論自由，拒絕政府濫權”、“綠限縮言論，走向獨裁”、“防止以國安之名，行管制言論之實”。民進黨籍“立委”則拿出“國安法案藍白還要擋多久”、“反共諜滲透就支持國安法案”反擊。



賴清德去年3月提出“賴17條”因應滲透、統戰，並定調“中國是境外敵對勢力”。“行政院”去年12月18日拍板通過“國安法”等4項修法草案，禁止任何人公開鼓吹戰爭言論，最高處新台幣100萬元罰鍰；針對現役軍人不盡責降敵，加重處最高10年有期徒刑，並增訂陰謀犯及預備犯，且若有“對敵人表示效忠”行為，最重可處7年有期徒刑。



“立法院”內政委員會7日審查“行政院”函請審議“ “國家安全”法部分條文修正草案”等案，並邀請陸委會副主委梁文傑、“內政部次長”馬士元等人列席。