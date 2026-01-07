柯建銘出馬喬人工生殖法對白釋善意？明排審

民進黨“立院”黨團總召柯建銘。（中評社 資料照） 中評社台北1月7日電／“立法院”程序委員會6日討論本周五院會議程，為了政府總預算及規模達新台幣1.25兆元的“強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例”草案，民進黨“立院”黨團總召柯建銘罕見現身，態度熱絡與在野黨“立委”寒暄，不過，藍白仍在人數優勢下，第6度擋下該案。另一方面，“立法院”衛環委員會召委、民進黨“立委”劉建國突然變更議程，將於8日排審“行政院”版“人工生殖法”，據知情人士指出，柯建銘已下令劉建國明要將《人工生殖法》送出委員會，但部分綠委對此有雜音。



本屆民眾黨“立委”2年任期將於1月31日到期，但白委陳昭姿力推代理孕母法制化還未落實，讓《人工生殖法》修正案又被熱議。



“立法院”衛環委員會8日排審“行政院”版《人工生殖法》修正草案，“衛福部長”石崇良7日受訪表示，本次修法納入單身女性、女同志，至於代理孕母在台灣仍有爭議，“行政院”版本沒有納入。



依“立法院”實務運作，各黨團通常於會期初推派成員參與程序委員會，並負責相關表決事務；而柯建銘未列名民進黨團本會期的程序委員會成員，過去極少出現在程序委員會。



根據《中時新聞網》報導，柯建銘昨罕見現身，並主動找民眾黨“立委”劉書彬交談；國民黨團書記長羅智強發現柯建銘之後，也特別趨前找柯談話，還稱柯是“稀客”，三人互動成為現場關注焦點。