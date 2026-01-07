董智森：綠用司法拉攏柯P　藍白合破口

柯文哲（右）2日拜會民進黨“立法院”黨團總召柯建銘並一同接受媒體採訪。（中評社 資料照） 中評社台北1月7日電／台灣民眾黨創黨主席柯文哲近日被形容為滿血回歸，開始談論黨務，被問及2028大選是否可能捲土重來？柯文哲打太極稱2026先過去再說。資深媒體人董智森認為，民進黨可能改用懷柔拉攏手段，明示暗示柯文哲不會被判有罪，讓他可以東山再起，從而製造藍白合的破口。



董智森6日在直播節目表示，民眾黨“兩年條款”期限將至，這次民眾黨“立委”八上八下，黃國昌下來後，柯文哲就變成一個破口。如果柯文哲又重新回來領導，不一定要當黨主席。但如果柯可以指揮整個系統，這對民進黨來講，藍白合的破口就出來了。



董智森指出，這裡有一個很大的關鍵，就在司法。如果民進黨暗示、明示柯文哲“這個案子我們不會讓你被判有罪，你就可以東山再起”。民進黨承認過去有些事情很莽撞，但如果最後讓柯司法過關，柯文哲又滿血回歸！



董智森提到，最近已經慢慢見到了“滿血回歸”這樣的字眼，民進黨很多人開始在試探。柯文哲雖然痛罵司法，但綠營可以安撫他說，有些檢察官不接受“節制”，這些檢察官慢慢就會被調到小金門、外放。民進黨是會玩這招的，會把所有工具都拿來。



董智森強調，司法是最主要的工具，不管是大法官、小法官，針對柯文哲，用這種方法來拉攏，才可以維繫民進黨的政權。