沈政男：民進黨鄭朝方不足以讓新竹縣翻盤

最新民調顯示，2026新竹縣長選舉，若是由藍委徐欣瑩對上民進黨的鄭朝方，徐欣瑩只小幅領先2.1個百分點。(中評社 資料照) 中評社台北1月7日電／2026新竹縣長選舉，中國國民黨能否守住新竹縣執政優勢，根據最新民調顯示，若是由國民黨籍“立委”徐欣瑩對上民進黨的鄭朝方，徐欣瑩只小幅領先2.1個百分點，甚至在不考慮黨派的情況下，鄭朝方被選為最適合擔任下屆縣長的人選。然常在社群平台針對時事發表評論的精神科醫師沈政男表示，鄭朝方的實力還不足以讓新竹縣翻盤，最終只能是“叫好不叫座”。



國民黨籍新竹縣長楊文科兩任將屆滿，將在年底交棒。



根據《美麗島電子報》所公布的最新民調，若國民黨由徐欣瑩與民進黨的鄭朝方對決，徐欣瑩獲得37.2%的支持度，鄭朝方 35.1%，有19.0%未明確回答；若國民黨派出陳見賢對決鄭朝方，陳見賢獲33.3%支持度，鄭朝方38.3%，另有19.1%未明確回答。而如果不考慮政黨，誰最適合擔任下屆新竹縣長，有43.8%民眾選擇鄭朝方、徐欣瑩39.9%、陳見賢27.7%，未明確回答的有29.7%。



沈政男6日在臉書指出，上述民調可以看出，鄭朝方落後徐欣瑩不多，甚至在誤差範圍，但新竹縣的政黨支持度有很大的藍綠落差，其中國民黨為35.4%，民進黨為18.5%，而民眾黨為10.7%；在這麼懸殊的藍白與綠營版圖比例之下，鄭朝方選2026恐叫好不叫座，雖然民調氣勢不弱，但真正開票出來尚不足以造成新竹縣長寶座的翻盤。



沈政男進一步表示，如今鄭朝方能在民調上跟國民黨可能候選人拉鋸，主要原因是國民黨支持者有一部分回答支持鄭朝方，而民眾黨支持者將近一半表達會投給他，問題是，這恐怕是因為國民黨候選人還沒整合，有人支持徐欣瑩，有人支持陳見賢，於是回答民調的時候還不篤定；當正式對決時，三心二意的支持者大部分就會歸隊，到時候票開出來就不會是這麼小的差距，尤其民眾黨支持者，這一次有藍白合大前提，支持國民黨候選人比例應該會更高。