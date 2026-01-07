民眾黨推代理孕母入法　台官方：仍有爭議

台“衛福部長”石崇良。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北1月7日電（記者 張嘉文）“立法院”衛環委員會8日排審“行政院”版《人工生殖法》修正草案，其中民眾黨“立委”陳昭姿版本盼代理孕母法制化。“衛福部長”石崇良7日受訪表示，本次修法納入單身女性、女同志，至於代理孕母在台灣仍有爭議，“行政院”版本沒有納入。



民眾黨前主席柯文哲日前為推動《人工生殖法》修法拜會民進黨“立法院”黨團總召柯建銘爭取排審，但行政部門仍未接受民眾黨版本的代理孕母入法。



對此，“衛福部長”石崇良今天受訪時表示，條文需與時俱進，並以兒童最佳利益做考量，但因代理孕母部分仍有爭議，“行政院”版未納入，將於明天修法，再與各委員及黨團討論。



石崇良今至“立法院”司法及法制、社會福利及衛生環境委員會第一次聯席會議，針對“衛福部”組織調整的相關法案提出報告，他受訪時做出以上表示。



石崇良說，“人工生殖法”修法已討論多年，法條必須與時俱進，特別是經人工生殖方式出生孩子的權益保障，以兒童最佳利益的考量進行修法，將明定受術所生子女視為婚生子女，不得於受術配偶手術後撤銷，並增加18歲以上單身女性、女女同婚者可實施人工生殖。



至於，民眾黨“立委”陳昭姿版本盼代理孕母法制化，代理孕母未來是否推行？石崇良說，台灣內部仍有爭議，因此在“行政院”版的修法草案沒有納入，要需要再討論。



衛環委員會8日突更改議程排審“行政院”版和朝野“立委”版本“人工生殖法”，上周和柯文哲會面後便做出這樣決定的柯建銘受訪表示，這個法案討論後，一定出委員會，進入1個月的協商期，立法程序就是如此而已，民進黨不排，國民黨也會排。