鍾佳濱：盼綠白合　但柯文哲言論傷害民進黨

民進黨團幹事長鍾佳濱受訪。(中評社 張穎齊攝) 中評社台北1月7日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨創黨主席柯文哲2日為《人工生殖法》修法拜會民進黨“立法院”黨團。民進黨團幹事長鍾佳濱7日表示，雖肯定政黨間就公共政策合作的可能性，但對於柯文哲4日在嘉義談及關於“司法是民進黨可控制”的相關發言感到遺憾，擔憂此言論會造成社會誤解、影響司法獨立形象。



柯文哲2日率白委陳昭姿拜會民進黨團總召柯建銘與黨團，為《人工生殖法》納入“代理孕母”奔走。陳昭姿、民眾黨團總召黃國昌一留一去，被視為綠白合契機或藍白合破口？不過柯文哲4日在陪同將參選嘉義市長的白委張啟楷於嘉義市受訪時，卻痛批民進黨政府放話接下來要辦黃國昌，他將會使出焦土政策。



鍾佳濱7日表示，柯文哲2日拜會“立院”各黨團時，社會普遍認為政治僵局露出曙光，民進黨團也充分伸出橄欖枝，但遺憾的是，柯文哲4日的發言卻讓外界產生不當聯想，認為民進黨可能以“司法資源交換政治利益”，這樣的包牌與雙標作法令人憂心。



他說，若未來綠白合作過程中，民眾黨有人因司法案件遭遇不順，社會就會懷疑執政黨是否以司法條件換取支持。這不僅破壞合作誠信，也可能導致民眾黨隨時撕毀協議。



鍾佳濱強調，民進黨團仍以最大善意期待綠白合作，但現階段白委劉書彬6日仍未排入軍購案，已造成實質延宕。不論是《人工生殖法》修正案8日衛環委員審查，或7日內政委員會的《“國安法”》，軍購案都刻不容緩。