民眾黨兩年條款鬆動　林育先：基層會反彈

民眾黨屏東縣黨部主委林育先。（中評社 資料照） 中評社高雄1月7日電（記者 蔣繼平）台灣民眾黨不分區“立委”“兩年條款”近期因白委陳昭姿特例有鬆動跡象，引起關注。民眾黨屏東縣黨部主委林育先向中評社表示，民眾黨是有制度的政黨，不能因人設事，基層有反彈聲音，也有白委出來喊話法案能否過關不在任期長短，就看月底前能否完成階段性任務、讓“人工生殖法”無爭議的部分先通過。



至於扯出兩個太陽、綠白合等案外案討論，他強調，綠白合是不存在，無此氛圍、也無此條件，2026地方選舉也都是藍白合架構下運行。也無兩個太陽問題，主席黃國昌態度是尊柯，且民眾黨也需要更多政治明星。



林育先，義守大學資訊工程系管理組博士。曾任國民黨屏東縣黨部代理主委、書記長，2022年從藍營轉投白營，擔任民眾黨屏東縣黨部主委至今。



陳昭姿以“人工生殖法”未完成修法為由，不簽“立委”辭職書，鬆動“兩年條款”引發爭議。“兩年條款”由創黨主席柯文哲設下，除了去年遞補的白委劉書彬以外，包括主席黃國昌在內7席白委都要在今年1月31日辭職，並讓後7席於2月1日就職。



對於目前基層對此爭議的看法，林育先表示，兩年條款若只因陳昭姿，這樣是真的不太好，一般支持者並不曉得陳昭姿是有但書的這件事，大家都是最近看新聞才知道，也會覺得很奇怪，白委麥玉珍也有出來喊話法案能否過關不在任期長短。



林育先表示，不過柯文哲有做出行動力，已拜訪藍綠“立院”黨團，也拜會多位藍委，就為了人工生殖法案的事。據他瞭解，藍營共識應該是沒有爭議的部分會先審過為基本原則。



林育先表示，最近媒體都有報導兩年條款是否鬆動，同時基層也開始出現反彈聲音了，畢竟民眾黨是強調有制度的政黨，不能因人設事，應該是很重要的普世價值，因此這時候才談兩年條款鬆動，很少人會接受。