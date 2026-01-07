台軍F16戰機墜海？綠委籲速審防務特別預算

綠委沈伯洋受訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北1月7日電（記者 張穎齊）花蓮空軍F–16戰機6日晚間例行訓練墜海，飛官上尉辛柏毅彈射後下落不明，正全力搜救。對於外界關注是否與防撞系統升級不足有關？民進黨籍“立委”、“國防”及外交委員沈伯洋7日表示，目前失事原因尚不明瞭，呼籲各界勿過早揣測，同時強調人員平安歸來最重要。他也呼籲“立法院”朝野政黨儘速審查總預算與“國防”特別預算，避免軍事建設受阻。



沈伯洋7日在“立法院”受訪指出，F–16人員平安歸來最重要，失事原因仍需等待調查，此案凸顯加速“國防”預算審議的重要性，應盡速讓總預算與“國防”特別條例付委處理。



沈伯洋指出，目前空軍執行“鳳展專案”升級計劃，F–16A型與F–16V型均逐步完成整合與更新，這次出事的飛機不能說是完全的F–16V，系統整合尚未結束，目前機體升級到什麼程度仍不明。F–16系列戰機會持續升級、不會停止，這對軍方弟兄的安全極為重要。



他也強調，“立法院”程序委員會未審定“國防”特別預算報告事項，相關預算延宕至9日仍無進展，希望各政黨以“國家優先”為原則。不該再有疑慮與拖延。後備部隊強化與飛彈採購總經費達8年1.25兆元新台幣，這筆預算若不買下來，就沒有那個村也沒有那個店了。



對於部分在野黨質疑飛彈系統過多、整合不足或應調整金額，沈伯洋說，藍白都能在“國防”外交委員會提出具體討論，但現階段若不讓案子付委，只會繼續浪費台灣的時間。